瑪瑙最快明轉中颱！水氣增多時間曝　今晨18.5度

▲氣象局觀測，輕度颱風瑪瑙今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東方1890公里海面上。另外，在南海也有一個低壓。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（26日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣西湖的18.5度。氣象專家吳德榮說，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，第20號颱風瑪瑙增強為中度颱風的時間，稍延後至周三，無侵台機率；周六至下周一水氣略增，大台北東側及東半部有局部短暫雨。

氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，未來一周仍是東北風的天氣，各地早晚比較涼，白天較舒適溫暖，北部高溫24至26度，中南部可到30度；至於低溫部分，中部以北約19、20度，其他地區21至23度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳說，今基隆北海岸、東半部稍微較容易下雨，大台北偶飄雨，桃園以南多雲到晴，午後南部、中部山區有短暫陣雨；周三至周五北海岸和東半部降雨會比今再少；周六、周日迎風面降雨可能增多。

氣象局觀測，輕度颱風瑪瑙今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東方1890公里海面上。張承傳分析，它有機會轉中颱，未來朝日本東方海面前進，對台灣沒什麼影響。根據氣象局最新資料，瑪瑙在未來24至36小時近中心最大風速有機會達每秒38公尺，也就是說最快周三轉中颱。

至於在南海也有一個低壓，張承傳提到，其將要靠近陸地，成颱機率相對比較低。

▼瑪瑙颱風對台無影響。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，本周皆是東北季風的型態，視其挾帶的水氣及冷空氣多寡而稍有變化，不過，大致而言，都是「東雨西晴」的天氣；今、周三東北季風略減弱稍轉乾，白天高溫略升，夜間仍偏涼，東半部及大台北東側近山區仍有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，中南部山區午後偶有零星短暫雨，日夜溫差大。



吳德榮表示，周四、周五東北季風略增強，水氣不多，北海岸及東半部偶有零星短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，些微冷空氣南下，夜間低溫微降，白天高溫變化不大；周六至下周一水氣略增，大台北東側及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，中南部日夜溫差大。



吳德榮指出，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，瑪瑙增強為中度颱風的時間，稍延後至周三，在日本南方海面向北緩慢穿過太平洋高壓，進入西風帶後再轉向東北加速，呈現大迴轉的路徑，離台甚遠、無侵台機率；氣候統計資料顯示，西北太平洋11、12月平均仍有3、4個颱風生成的機率，但侵台的機率已微乎其微了。