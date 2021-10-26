　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自921開始算！進入「隱沒帶地震」活躍期　學者憂恐有更大地震

記者陳俊宏／綜合報導

宜蘭縣南澳鄉24日發生規模6.5強震，是屬於隱沒帶所發生的地震。中央氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋擔心，未來可能發生規模更大的地震。

郭鎧紋受訪表示，現在是隱沒帶地震活躍周期，而且它活動的次序大概是先西部會有一些大地震，像921大地震，接著就是隱沒帶會比較活躍。

學者綜合日本資料來看，從1600年到2021年，大概每一個100年每一個世紀初就是活躍期，規模大的地震比較多。郭鎧紋說，這一次活躍期是從1999年的921大地震，雖是在20世紀末，但1999年其實就已經可算到新世紀的頭，前50年是活躍期，後50年是平靜期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼中央氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

▼前地震測報中心主任郭鎧紋。（圖／記者呂佳賢攝）

不過，專家還是擔心可能發生在西部的地震，因為深度可能比較淺，造成的傷害也可能更為嚴重，相對隱沒帶的地震較深，造成的災害相對小。

對於這起規模6.5地震，地震測報中心主任陳國昌表示，氣象局檢索過去30年資料，評估該起地震為該地區30年以來最強震；過去該地區從未發生規模6以上地震，24日卻突然發生規模6.5的地震，實在是「突如其來」。

陳國昌指出，到目前為止，今年中大型地震相較往年確實偏多，根據長期平均值，一年中規模超過6以上的地震約為2.5個，通常為2至3個，今年已經出現4個規模6以上地震；規模5至6的地震長期平均值則為24至25個左右，今年已達34個。

陳國昌談到，過去兩年地震確實偏少，測報中心推估也許是今年多釋放了一些過去累積能量，以長期來看也不是壞事。

陳國昌也指出，隱沒帶的地震釋放能量較大，但也很快就結束，但該處隱沒帶上方，靠近地表20公里處還有一個破碎帶稱之為「南宜蘭構造」，過去30年間就多次觀測到規模6以上的地震。對此，氣象局不會太擔心隱沒帶地震，反而是需要留意南宜蘭構造該處的破碎帶，該區域地震潛勢偏高，未來還需特別留意。

▼宜蘭南澳規模6.5強震。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

【 第103號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：110年10月24日13時11分34秒
震央位置：北緯24.53°　東經121.79°
震源深度：66.8公里
芮氏規模：6.5
相對位置：宜蘭縣政府南方 22.7 公里 (位於宜蘭縣南澳鄉)

各地震度級：

● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：武塔、蘇澳、南澳、冬山、內城、牛鬥、宜蘭市、大同、龜山島、南山、澳花

● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：和平、太魯閣、西寶、花蓮市、銅門、鹽寮、水璉
3級：秀林、西林、磯崎、光復、紅葉
2級：富里、玉里

● 新北市地區最大震度4級
4級：烏來、雙溪、新店、五分山、新北市、五股、萬里、淡水、石門
3級：三貂角

● 桃園市地區最大震度4級
4級：三光、桃園市、中壢、新屋

● 臺北市地區最大震度4級
4級：信義區、臺北市
3級：木柵、陽明山

● 臺中市地區最大震度4級
4級：梨山、德基
3級：烏石坑、大甲、霧峰、梧棲
2級：臺中市

● 南投縣地區最大震度4級
4級：合歡山
3級：奧萬大、埔里、國姓、南投市、信義鄉、名間、竹山、玉山、日月潭
2級：魚池

● 新竹縣地區最大震度4級
4級：關西、竹東、五峰、峨眉、竹北市

● 基隆市地區最大震度4級
4級：基隆市
2級：彭佳嶼

● 苗栗縣地區最大震度4級
4級：南庄、竹南
3級：苗栗市、三義、鯉魚潭

● 新竹市地區最大震度4級
4級：新竹市

● 彰化縣地區最大震度3級
3級：彰化市、員林、大城

● 雲林縣地區最大震度3級
3級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、麥寮、四湖、水林

● 臺東縣地區最大震度3級
3級：成功、東河
2級：海端、利稻、鹿野、長濱、池上、蘭嶼
1級：卑南、綠島、太麻里、達仁、臺東市

● 嘉義縣地區最大震度3級
3級：番路、民雄、阿里山、太保市、義竹
2級：大埔

● 嘉義市地區最大震度3級
3級：嘉義市

● 高雄市地區最大震度2級
2級：桃源、甲仙、六龜、旗山
1級：壽山、楠梓、高雄市

● 臺南市地區最大震度2級
2級：東山、楠西、善化、佳里、新化、永康、七股、臺南市

● 屏東縣地區最大震度2級
2級：九如、墾丁
1級：三地門、瑪家、屏東市、滿州、恆春、新埤、南灣、鵝鑾鼻

● 澎湖縣地區最大震度2級
2級：馬公市
1級：東吉島

● 連江縣地區最大震度1級
1級：馬祖

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
女同志玩SM突「多一根」　直男落網辯5點理由性侵無罪
NBA 75大球星爆「陰謀論」　籃網厄文拒打疫苗傳被消失
顏寬恒可能不選立委了！清水顏家另有王牌　下步打算曝光
可米小子隊長「罕提2離世成員」　退團17年剃髮從醫：不想被認
豪宅變牢房！趙建銘服刑住2-5人房　情緒穩定晚餐3菜1湯
遭爆不倫小15歲護理師　王必勝「結巴」回應了
AZ第二劑10點開搶！兩大對象手刀準備　棄打無法預約下輪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國籍航空壯碩機師猝死！班表曝光　14歲女兒悼：願你安息

搭計程車從不找零！遇「憨粉」抱怨經濟差　486先生破例要回5元

月底又要吃泡麵？加海帶芽超傷身　「3大地雷」曝

王必勝人生真必勝！背景起底如典範　曖昧小15歲護理師陷不倫風暴

自921開始算！進入「隱沒帶地震」活躍期　學者憂恐有更大地震

王必勝結巴回應不倫戀　曖昧小15歲護理師：沒有辦法再回答了

爆不倫小15歲護理師　王必勝一個動作曝已被女方家人認可

3萬人春節回台　醫估確診數！這情況恐30間學校停課

王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

陳時中「高端500萬劑打不完」　最新接種數曝！鄉民喊與郭董有關

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

口角衝突約談判！10人當街大亂鬥　男「被車來回輾壓」竟秒起身砸車

孟美岐爆當小三「正宮抓包開房」 認了「有交往」崩潰：為何要騙我

車開一半整根排檔桿「離家出走」　運將囧爆卡路中！警傻眼幫推車

嬤撂狠話「抓貓回來就丟掉！」見面秒當金孫疼❤深情對唱兒歌

薑母鴨吃一半...強震來襲嚇傻逃　秒放碗公「不忘關火」網讚100分

國籍航空壯碩機師猝死！班表曝光　14歲女兒悼：願你安息

搭計程車從不找零！遇「憨粉」抱怨經濟差　486先生破例要回5元

月底又要吃泡麵？加海帶芽超傷身　「3大地雷」曝

王必勝人生真必勝！背景起底如典範　曖昧小15歲護理師陷不倫風暴

自921開始算！進入「隱沒帶地震」活躍期　學者憂恐有更大地震

王必勝結巴回應不倫戀　曖昧小15歲護理師：沒有辦法再回答了

爆不倫小15歲護理師　王必勝一個動作曝已被女方家人認可

3萬人春節回台　醫估確診數！這情況恐30間學校停課

王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

陳時中「高端500萬劑打不完」　最新接種數曝！鄉民喊與郭董有關

國籍航空壯碩機師猝死！班表曝光　14歲女兒悼：願你安息

柴柴躲秘密基地不出來　見零食秒屍變「匍匐前進」狂扭掙扎

拜登防衛台灣說　美國務院重申「兩大原則」：政策從未改變

搭計程車從不找零！遇「憨粉」抱怨經濟差　486先生破例要回5元

NBA 75大球星爆「陰謀論」　籃網厄文拒打疫苗傳被消失

《臺灣三部曲》燒光上億停拍！　魏德聖「轉戰電視圈」開斜槓

顏寬恒可能不選立委了！清水顏家另有王牌　下步打算曝光

瑩碩、健喬簽藥品長期合作意向書　擴大國內市占

月底又要吃泡麵？加海帶芽超傷身　「3大地雷」曝

幫男友哺乳！　奇葩情侶每天都要「親密一下」：很有安全感

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

生活熱門新聞

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

AZ第2劑10點開搶！2大對象手刀準備　棄打無法預約下輪

開車1燈狂閃　全場急勸快停車

陳時中「500萬劑高端打不完」　鄉民曝與郭董有關

女醫院叫飲料　外送員嗆：在太平間等

王必勝結巴回應不倫戀　曖昧小15歲護理師：沒有辦法再回答了

蕭敬騰嗆Toyz「低一等」　網到餐廳狂刷1星回戰

王必勝爆不倫小15歲護理師　外貌曝光！五官深邃如混血美女

本土+2！雙北各1例「Ct值曝光」　境外6例自3國入境

甜蝦剝開見詭異藍汁！老饕羨炸：是極品

超市麵包爬滿蒼蠅　業者回應了

軍中販賣機霸主！網狂推神級飲品

101「超搖擺」業者回阻尼器狀態

更多熱門

相關新聞

瑪瑙最快明轉中颱！水氣增多時間曝　今晨18.5度

瑪瑙最快明轉中颱！水氣增多時間曝　今晨18.5度

中央氣象局觀測，今天（26日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣西湖的18.5度。氣象專家吳德榮說，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，第20號颱風瑪瑙增強為中度颱風的時間，稍延後至周三，無侵台機率；周六至下周一水氣略增，大台北東側及東半部有局部短暫雨。

地震晃歪鐵架　老汪遭掉落ㄇ型板連擊2次

地震晃歪鐵架　老汪遭掉落ㄇ型板連擊2次

強震一晃！9歲哥喊「妹妹過來」急衝肉身護妹　惹噴淚

強震一晃！9歲哥喊「妹妹過來」急衝肉身護妹　惹噴淚

柴遇地震「嘴塞貢丸」忽視媽傻眼

柴遇地震「嘴塞貢丸」忽視媽傻眼

高樓層地震「往下還往上逃？」正確解答超意外

高樓層地震「往下還往上逃？」正確解答超意外

關鍵字：

地震氣象氣象雲郭鎧紋

讀者迴響

熱門新聞

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

曾控「方媛是小三」介入她與郭富城！女星突宣布離婚

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

《康熙來了》郭鑫赴陸發展暴瘦：生為中國人很驕傲

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

婆婆衝到娘家罵人！驚覺車子房子「全媳婦買的」

王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

老蕭言論引戰火統神深夜下指導棋

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

柴柴地震遭甩出沙發　全家晃20秒

陳立農被出征「台獨」　緊切割辭演台片《時光機》

楊冪現身機場…瘋粉大喊「我想睡你」

更多

最夯影音

更多
宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話
小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面