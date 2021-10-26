自921開始算！進入「隱沒帶地震」活躍期　學者憂恐有更大地震

記者陳俊宏／綜合報導

宜蘭縣南澳鄉24日發生規模6.5強震，是屬於隱沒帶所發生的地震。中央氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋擔心，未來可能發生規模更大的地震。

郭鎧紋受訪表示，現在是隱沒帶地震活躍周期，而且它活動的次序大概是先西部會有一些大地震，像921大地震，接著就是隱沒帶會比較活躍。

學者綜合日本資料來看，從1600年到2021年，大概每一個100年每一個世紀初就是活躍期，規模大的地震比較多。郭鎧紋說，這一次活躍期是從1999年的921大地震，雖是在20世紀末，但1999年其實就已經可算到新世紀的頭，前50年是活躍期，後50年是平靜期。

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▼中央氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）



不過，專家還是擔心可能發生在西部的地震，因為深度可能比較淺，造成的傷害也可能更為嚴重，相對隱沒帶的地震較深，造成的災害相對小。

對於這起規模6.5地震，地震測報中心主任陳國昌表示，氣象局檢索過去30年資料，評估該起地震為該地區30年以來最強震；過去該地區從未發生規模6以上地震，24日卻突然發生規模6.5的地震，實在是「突如其來」。

陳國昌指出，到目前為止，今年中大型地震相較往年確實偏多，根據長期平均值，一年中規模超過6以上的地震約為2.5個，通常為2至3個，今年已經出現4個規模6以上地震；規模5至6的地震長期平均值則為24至25個左右，今年已達34個。

陳國昌談到，過去兩年地震確實偏少，測報中心推估也許是今年多釋放了一些過去累積能量，以長期來看也不是壞事。

陳國昌也指出，隱沒帶的地震釋放能量較大，但也很快就結束，但該處隱沒帶上方，靠近地表20公里處還有一個破碎帶稱之為「南宜蘭構造」，過去30年間就多次觀測到規模6以上的地震。對此，氣象局不會太擔心隱沒帶地震，反而是需要留意南宜蘭構造該處的破碎帶，該區域地震潛勢偏高，未來還需特別留意。

▼宜蘭南澳規模6.5強震。（圖／氣象局）







【 第103號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：110年10月24日13時11分34秒

震央位置：北緯24.53° 東經121.79°

震源深度：66.8公里

芮氏規模：6.5

相對位置：宜蘭縣政府南方 22.7 公里 (位於宜蘭縣南澳鄉)

各地震度級：

● 宜蘭縣地區最大震度4級

4級：武塔、蘇澳、南澳、冬山、內城、牛鬥、宜蘭市、大同、龜山島、南山、澳花

● 花蓮縣地區最大震度4級

4級：和平、太魯閣、西寶、花蓮市、銅門、鹽寮、水璉

3級：秀林、西林、磯崎、光復、紅葉

2級：富里、玉里

● 新北市地區最大震度4級

4級：烏來、雙溪、新店、五分山、新北市、五股、萬里、淡水、石門

3級：三貂角

● 桃園市地區最大震度4級

4級：三光、桃園市、中壢、新屋

● 臺北市地區最大震度4級

4級：信義區、臺北市

3級：木柵、陽明山

● 臺中市地區最大震度4級

4級：梨山、德基

3級：烏石坑、大甲、霧峰、梧棲

2級：臺中市

● 南投縣地區最大震度4級

4級：合歡山

3級：奧萬大、埔里、國姓、南投市、信義鄉、名間、竹山、玉山、日月潭

2級：魚池

● 新竹縣地區最大震度4級

4級：關西、竹東、五峰、峨眉、竹北市

● 基隆市地區最大震度4級

4級：基隆市

2級：彭佳嶼

● 苗栗縣地區最大震度4級

4級：南庄、竹南

3級：苗栗市、三義、鯉魚潭

● 新竹市地區最大震度4級

4級：新竹市

● 彰化縣地區最大震度3級

3級：彰化市、員林、大城

● 雲林縣地區最大震度3級

3級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、麥寮、四湖、水林

● 臺東縣地區最大震度3級

3級：成功、東河

2級：海端、利稻、鹿野、長濱、池上、蘭嶼

1級：卑南、綠島、太麻里、達仁、臺東市

● 嘉義縣地區最大震度3級

3級：番路、民雄、阿里山、太保市、義竹

2級：大埔

● 嘉義市地區最大震度3級

3級：嘉義市

● 高雄市地區最大震度2級

2級：桃源、甲仙、六龜、旗山

1級：壽山、楠梓、高雄市

● 臺南市地區最大震度2級

2級：東山、楠西、善化、佳里、新化、永康、七股、臺南市

● 屏東縣地區最大震度2級

2級：九如、墾丁

1級：三地門、瑪家、屏東市、滿州、恆春、新埤、南灣、鵝鑾鼻

● 澎湖縣地區最大震度2級

2級：馬公市

1級：東吉島

● 連江縣地區最大震度1級

1級：馬祖