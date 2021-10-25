台灣處於隱沒帶地震活躍期！　學者預警百年來一次「海溝型規模8」

▲宜蘭大地震，台9線落石一度單線雙向管制。（圖／記者游芳男翻攝）



記者許展溢／台北報導

昨天下午1時11分東北地區發生規模6.5，讓北部民眾超有感地震，震央在宜蘭，氣象局表示此為「隱沒帶地震」。學者表示，現在為隱沒帶地震「活躍期」，最值得注意的是「海溝型地震」，週期為100年，距離上次1920年已超過百年，擔心未來可能發生8級以上規模。

氣象局地震測報中心主任陳國昌說明，昨天地震深度達66.8公里，最大震度4級幾乎遍佈整個北部地區。緊接著宜蘭縣大同鄉也發生規模5.4的餘震，深度67.5公里。兩個地震都為同一個地震序列，由板塊隱沒帶所引發。陳國昌說，該地震是由板塊隱沒帶所引發，氣象局檢索30年來資訊，評估應是該地區30年來規模最大一起地震。隱沒帶地震有其特性，通常主震發生後若能量未達平衡，很快就會再出現一起規模較大的地震。

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▲昨天地震台北超強震動畫面全被錄。（圖／翻攝象山看台北 - 4K即時影像）



中央大學應用地質研究所教授李錫堤受訪說明，數百年來地震週期都是陸地先出現「中大型規模地震」，才進入「大型隱沒帶地震」，尤其是「海溝型地震」，錯動距離大，地殼調整後，接著有一系列數十年中大規模地震，接著進入平靜期，接著是活躍期，在上世紀跟上上世紀都同樣是這週期。

李錫堤說，上次平靜期是1964年白河地震至1997年，接著1999年921集集大地震，拉開了本世紀百年地震週期，現在屬於活躍期，再早一個週期也是這樣，1904年北港規模6以上地震，1906年梅山7.1，上次陸地上發生隱沒帶在1909年。

有專家提到台北盆地沒造山，深處的地震是隱沒帶地震，深度雖深，若發生規模較大地震恐怕還是有災情。李錫堤表示，台北盆地200多萬年前造過山，留下台北、新莊、新店等斷層，都是一系列地殼被壓緊，近100萬年以來，整個地區「變成張裂」狀況，地殼拉長，最有名的是「山腳斷層」，每隔一個週期就有大規模地震，研究是700年為一次，上次是在300年前，雖至今仍在活動狀態，但週期算滿長。

不過，李錫堤提醒，隱沒帶是地殼最大的裂縫，海溝型地震跟陸地上不一樣，隱沒帶海溝型有深、淺，昨天就是深的，若為淺的「規模會很大」，如2002年331地震規模6.8（花蓮外海），當時還在興建的101大樓的大型塔式起重機吊臂斷裂震落。

李錫堤強調，平常偶爾會有點6點多以下地震，「但每隔百年週期來一次8.0地震」，他表示，「這意思是海溝型層斷層平常那裡動一下，這裡動一下，每隔百年整個動一次，全面斷裂，斷裂長度到300公尺這麼長，才會有規模8」，上次是1920年，已經過了100年。