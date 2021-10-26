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日本文仁親王：真子婚事史無前例　盼她幸福

▲▼日本皇室第二順位皇位繼承人文仁親王（左）、文仁親王妃紀子（中），以及真子公主（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲文仁親王（左）、文仁親王妃紀子（中），以及真子內親王（右）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本皇室秋篠宮文仁親王長女真子內親王今天終於與大學同學小室圭登記結婚，文仁今天表示，這次是皇室史無前例的一場婚事，盼兩人未來建立幸福的家庭。

今年30歲的真子與同齡的小室圭在4年前的2017年訂婚，但之後傳出小室圭的母親小室佳代與人有財務糾紛等，引發輿論熱議，導致婚期一延再延，並決定不舉行婚禮等任何相關儀式，今天上午兩人終於完成結婚登記。

文仁夫妻發表聲明表示，從一開始真子與小室圭宣布要結婚後，發生了始料未及的事，他們收到周邊人士的各種提醒，以及擔憂的聲音和反對的聲音；此事也對皇室帶來不少影響，造成很多人的麻煩，誠感抱歉。

聲明中說，今天真子和小室圭已提出結婚登記，兩人從開始考慮結婚至今，僅管遭遇種種困難，兩人的想法未曾動搖過。

文仁說，他去年在記者會上表示同意真子與小室圭結婚，是因為兩人的想法一直是一貫的。但願今後兩人持續珍惜至今的心意，以兩人所願的形式建立幸福的家庭。

他說，這次是皇室史無前例的一場婚事，在這種情況下，對於很多靜靜關懷，以及直接、間接支持他們的人士，深表感謝。

▼小室眞子（左）原稱號為真子內親王，後與小室圭結婚後脫離皇室身分。（圖／路透社）

▲日本真子公主結婚。（圖／路透社）

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