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快訊／南韓前總統盧泰愚逝世　享壽88歲

▲▼南韓前總統盧泰愚。（圖／達志影像）

▲南韓前總統盧泰愚。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

《韓聯社》最新消息，南韓前總統盧泰愚今（26）日死亡，享壽88歲。盧泰愚老年後長年以來患病，近來病情急速惡化，雖住進首爾大學附設醫院接受專業醫療團隊治療，卻還是不敵病魔。

據悉，盧泰愚與前總統全斗煥為陸軍服役同期士兵，是繼全斗煥之後的第13任南韓總統，任期為1988至1993年，而他也是大韓民國史上第一位受審的國家元首，1995年曾至首爾地方法院出庭受審，依犯下參與軍事叛亂、內亂罪、謀殺上級未遂及受賄等罪名被判處22年半有期徒刑，經上訴後減刑為17年，1997年獲得前總統金泳三特赦。

根據韓媒《朝鮮日報》、《中央日報》，盧泰愚1932年出生於大邱市東區，其與全斗煥兩人為摯友關係，同時也是陸軍官校第11期的士兵，第4共和國時期兩人共同設立軍事秘密非法組織，並於1979年主導雙十二政變，之後全斗煥頒布517戒嚴令，並成為第12任總統，拉起第5共和國時期的序幕。

▼教宗若望保祿二世1989年10月在南韓青瓦台會晤盧泰愚、夫人金玉淑。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼教宗若望保祿二世1989年10月在南韓青瓦台會晤盧泰愚、夫人金玉淑。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼盧泰愚、全斗煥於1996年在首爾出庭受審。（圖／達志影像／美聯社）

▲盧泰愚、全斗煥於1996年在首爾出庭受審。（圖／達志影像／美聯社）

盧泰愚曾先後擔任保安司令官、體育部長、內務部長、首爾奧運（漢城奧運）組織委員長、第12屆國會議員、民主正義黨黨魁，1987年南韓掀起6.10民主化抗爭浪潮，盧泰愚同意民主化抗爭所提出的要求，之後頒布「6.29宣言」，同意修改憲法，將南韓改為總統直選制，而他也被全斗煥指定為政權接班人，並在首爾奧林匹克公園市內體育館舉辦的民主正義黨全黨大會上被指定為總統候選人。

雖然修憲後南韓可以透過直選方式，讓在野勢力的候選人也有機會當選總統，不過1987年時在野勢力分裂成金泳三、金大中、金鍾泌等3位在野勢力候選人，因此最後盧泰愚得以以「偉大平凡人的時代」的口號成功當選第13屆總統；當選總統後，盧泰愚讓民主主義在南韓穩定發展、提升南韓的外交地位，同時引進「土地公有概念」（토지공개념，即土地的持有與處分可因公共利益而獲得適當的限制），在經濟發展作出貢獻。

▲▼南韓入獄的前總統，由左至右分別為全斗煥、盧泰愚、朴槿惠、李明博。（圖／達志影像）

▲南韓入獄的前總統，由左至右分別為全斗煥、盧泰愚、朴槿惠、李明博。（圖／達志影像）

盧泰愚卸任總統後，被依犯下主導雙十二政變、以武力鎮壓518光州民主運動、調度數千億韓元規模的秘密資金等嫌疑，與前總統全斗煥一同入獄，最後獲法院宣判17年有期徒刑、追繳2600億韓元，1997年12月獲得即將卸任的金泳三總統特赦，然而之後長久以來未繳納追繳金，直到2013年9月才全數繳納完畢。

隨著盧泰愚的病逝，全斗煥以後的1987年體制「1盧3金」時代（盧泰愚、金泳三、金大中、金鍾泌）正式宣告走入歷史。

盧泰愚的家屬有遺孀金玉淑、女兒盧素英、兒子盧載憲，而SK集團會長崔泰為其女婿，目前盧泰英正與丈夫崔泰源進行離婚訴訟。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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