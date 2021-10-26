　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

習近平不踏出國門　傳將缺席羅馬G20峰會

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平缺席羅馬G20峰會。（圖／路透）

中央社羅馬26日綜合外電報導

熟知內情的消息人士今天表示，中國國家主席習近平將不會親自出席30、31日在羅馬舉行的20國集團（G20）峰會，繼續缺席各大重要國際場合。

路透社報導，消息人士稱，中國將派外交部長出席會議，習近平則是遠距參加。

中國採取完全消滅COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例的策略，連帶造成習近平不願踏出國門，令外界日益擔憂可能開始產生負面外交後果。

目前傳出習近平不出席在義大利首都羅馬舉行的G20會議，其後的聯合國（UN）氣候峰會則尚未確定是否出席。

美國總統拜登和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等多國重要領袖都將親自出席G20峰會，不過，習近平將無法親自與他們會談。習近平已有超過1年9個月未踏出國門，創G20領袖最長紀錄。

習近平今年來十多場國際會議都是透過視訊方式參與，包括金磚五國（BRICS）領導人峰會。

他與全球個別國家領袖也都以通電話方式聯繫，包括俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、前德國總理梅克爾（Angela Merkel）及馬克宏等。

習近平在今年2月與9月兩度和拜登通話，兩人針對雙方利益一致與分歧領域廣泛討論。

►礁溪品文旅激殺3.8折！快衝一波泡湯

ET快訊
快訊／4大公投最後一哩路　國民黨將「夜宿凱道49天」
快訊／蔡英文迎戰四大公投策略首曝光　連8週「四箭齊發」強攻
高端進入WHO「團體試驗」名單　前台大醫30字回應
亞洲這國驚現首起「Delta變種」AY.1
全球新冠疫情滿2年　各國入境規定一覽
檢舉王「年賺200萬」！　苗栗縣府出招了
抓姦老公在健身女教練床上！人妻含淚發文　他PO一張紙大逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本文仁親王：真子婚事史無前例　盼她幸福

非洲聯盟將採購「1.1億劑」莫德納 　白宮延後自購3300萬劑助促成

泰國發現首起「Delta亞變異株」AY.1　政府密切觀察

高端進入候選名單　WHO與菲律賓等3國啟動團體疫苗試驗

習近平不踏出國門　傳將缺席羅馬G20峰會

全球新冠疫情滿2年！打高端「恐無法入境美國」　各國入境規定一覽　

人類重返月球第一步！NASA目標明年2月發射無人太空船

「50公斤巨蟒」躲男星家天花板！亂竄影片曝...21萬人嚇呆

嫁26歲鮮肉！她PO片曬愛「臉蛋光滑沒皺紋」驚呆網　真相曝光

美國男子遭殺害40年　一顆臼齒驗DNA終確認身份

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

紅燈剩10秒...不想等了直接硬闖　綠燈騎士慘撞上！目擊者嚇歪尖叫

會車遇到整排違停！卡死過不去 再碰「逆向路霸」傻眼：我不要動

日本文仁親王：真子婚事史無前例　盼她幸福

非洲聯盟將採購「1.1億劑」莫德納 　白宮延後自購3300萬劑助促成

泰國發現首起「Delta亞變異株」AY.1　政府密切觀察

高端進入候選名單　WHO與菲律賓等3國啟動團體疫苗試驗

習近平不踏出國門　傳將缺席羅馬G20峰會

全球新冠疫情滿2年！打高端「恐無法入境美國」　各國入境規定一覽　

人類重返月球第一步！NASA目標明年2月發射無人太空船

「50公斤巨蟒」躲男星家天花板！亂竄影片曝...21萬人嚇呆

嫁26歲鮮肉！她PO片曬愛「臉蛋光滑沒皺紋」驚呆網　真相曝光

美國男子遭殺害40年　一顆臼齒驗DNA終確認身份

江少慶好投MVP！林益全、于森旭開轟相挺　悍將6比0完封桃猿

日本文仁親王：真子婚事史無前例　盼她幸福

歐姆龍將入股廣達旗下達明機器人、取得10%股權　成第二大股東

快訊／4大公投最後ㄧ哩路　國民黨將「夜宿凱道49天」

女星憶拍《倒數》MV「被蜜蜂狂追」！同鄧紫棋在大草原就地解放

快訊／蔡英文迎戰四大公投策略首曝光　連8週祭「四箭齊發」強攻

汪小菲回大陸第5次隔離！在台出遊親子照曝光…大S婆婆點讚負評惹議

小S消失2個月首發文！　收入銳減…曝「賺錢神器」：以後事業靠它

張忠謀罕見透露英特爾新CEO曾拜訪　認可他技術出身「是個人才」

萬聖節Cosplay這些角色最夯！《魷魚》全球搶買　庫伊拉黑白髮時尚首選

開幕不到4個月...商場10秒倒塌　「豆腐渣」購物中心粉碎片曝光

國際熱門新聞

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

印度神童又說中！它「滿血復活」

瞞父母辭工作「假裝上班」　創立市值13億公司

美國脫口秀取材台灣　林昶佐大罵「中國他X的台北」

外籍旅客11/8起赴美須打2劑　台灣人打AZ、BNT、莫德納可入境

《華爾街》：台灣軍隊士氣低　難和中國抗衡

大魔王「Delta毒株」長這樣　俄曝光最新照

國中少女瘋減肥！吃「蝴蝶藥」目標瘦到27kg

塔利班斬首排球正妹大逆轉　未婚夫涉有重嫌

眼鏡蛇卡車上冷氣口　抓蛇達人：第1次看到

前座女長髮披椅背　網氣炸：一刀剪掉

女友天天幫男友哺乳！　奇葩情侶：很有安全感

詐領紓困貸款！他爽砸160萬買寶可夢卡

更多熱門

相關新聞

大陸國務院公布「雙碳」目標　2060年非化石能源比重要達8成

大陸國務院公布「雙碳」目標　2060年非化石能源比重要達8成

中共中央、國務院24日印發《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，訂定減碳目標的時間表，預計在2060年非化石能源消費比重達80％以上實現碳中和。意見中也公布針對產業調整和技術研發的布局，被視為是「雙碳」（碳中和，碳達峰）的頂層設計文件。

2758號決議50週年 習近平：愛好和平主持正義國家共同努力結果

2758號決議50週年 習近平：愛好和平主持正義國家共同努力結果

「朱立倫藉刪Ｑ向北京邀功」　學者：習近平肯定高興

「朱立倫藉刪Ｑ向北京邀功」　學者：習近平肯定高興

習近平：能源飯碗必須「端在自己手裡」

習近平：能源飯碗必須「端在自己手裡」

坎特嗆爆習近平　美記：NBA最有勇氣

坎特嗆爆習近平　美記：NBA最有勇氣

關鍵字：

習近平G20羅馬

讀者迴響

熱門新聞

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

可米小子隊長「罕提2離世成員」

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

性侵少女焚屍逃死　冥王林春雄獄中離奇暴斃

快訊／千元國旅券中籤號碼出爐！

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

曾控「方媛是小三」介入她與郭富城！女星突宣布離婚

「這廠牌第1劑」已經沒人想打！問AZ＋BNT電話被打爆

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

更多

最夯影音

更多
宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話
小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面