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習近平：中國作為製造業大國　能源飯碗必須「端在自己手裡」

▲▼習近平：中國作為製造業大國　能源飯碗必須「端在自己手裡」。（圖／翻攝新華社）

▲習近平考察勝利油田。（圖／翻攝新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

能源短缺問題引起全球關注，大陸國家主席習近平近日考察山東勝利油田時表示，中國作為製造業大國，要發展實體經濟，能源的飯碗必須端在自己手裏。

根據陸媒報導，習近平21日下午前往勝利油田勘探開發研究院，了解油田開發建設歷程和研究院總體情況，走進頁岩油實驗室、二氧化碳氣驅實驗室，聽取油田堅持自主創新、加快技術攻關應用、保障能源安全等情況介紹。

▲▼習近平：中國作為製造業大國　能源飯碗必須「端在自己手裡」。（圖／翻攝新華社）

習近平提到，解決油氣核心需求是重要任務，要加大勘探開發力度，夯實國內產量基礎，提高自我保障能力，要集中資源攻克關鍵核心技術，加快清潔高效開發利用，提升能源供給質量、利用效率和減碳水平，「石油戰線始終是改革發展的一面旗幟，要繼續舉好這面旗幟，在確保國家能源安全、保障經濟社會發展上再立新功、再創佳績。」

習近平也進入了勝利油田萊113區塊，了解二氧化碳捕集、利用與封存技術研發應用情況，並登上鑽井平台，他強調，「石油能源建設對國家意義重大，中國作為制造業大國，要發展實體經濟，能源的飯碗必須端在自己手裡。」

勝利油田位在山東東營，於1961年被發現，大陸第一口日產原油超過千噸的油井也是在此發現。60年來，勝利油田共發現油氣田81個，累積生產原油12.46億噸，佔大陸全國同期陸上原油產量的五分之一。

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