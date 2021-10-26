恍神違停路中「醒來」油門一拜　翻車開窗秀「整疊千元鈔」

▲楊姓犯嫌違停駕車逃逸卻因翻車遭逮，另外被搜出大量偽鈔。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民雄分局民興派出所警員蔡芳昇、陳項羿25日執行巡邏勤務，在文隆村道路發現一部自小客違規停於路中，主動上前盤查，但該車立即加速逃離現場，警方幾經追逐，該車輛最後終因撞上分隔島翻車，警方在車上起出一疊偽鈔，與日前當地加油站業者表示收到假鈔犯嫌吻合，全案依違反妨害國幣懲治條例、刑法偽造貨幣等罪法辦。

▲楊姓犯嫌違停駕車逃逸卻因翻車遭逮，家中被搜出偽鈔半成品。（圖／記者翁伊森翻攝）

據了解，嫌犯車輛行經嘉166線、民雄工業區路口時(166線上井加油站前)，因轉彎不慎自撞安全島翻車後，員警趕至現場時楊姓駕駛自行爬出車外，並表示未有受傷。員警進一步詢問車內有無違禁品，楊嫌主動由副駕駛座取出偽鈔一疊並交付員警(經清點計85張仟元偽鈔)；另據民眾報稱昨日深夜有人持偽鈔至加油站加油，警訊後，楊嫌坦承有持偽鈔至加油站加油之犯行。

▲ 楊姓犯嫌家中印製偽鈔的印表機。（圖／記者翁伊森翻攝）



警方經26日擴大追查在嘉義市西區竹圍路查獲黃姓等2名嫌犯，查扣仟元偽鈔3張、列表機、油墨、列印偽鈔之備用紙張及瓦斯槍2枝(殺傷力待驗)、安非他命毒品吸食器等證物，並帶回依法偵辦。