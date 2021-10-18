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普悠瑪翻車18死「僅司機員判刑」台鐵2長官無罪！理由曝：他無悔意

記者游芳男、陳羿妏／宜蘭報導

台鐵6432次普悠瑪2018年10月21日於宜蘭蘇澳新城站翻覆出軌，釀18死、215傷慘劇！司機員尤振仲、時任台鐵機務處副處長柳燦煌、綜合調度所長吳榮欽等3人事後被依過失致死罪起訴。然而，案經審理，尤振仲今被依過失致死罪判刑4年6月，另外2人則獲無罪。對此，宜蘭地院表示，全案因尤振仲擅自關閉ATP系統且超速行駛，違反列車運轉操作程序，導致列車出軌翻覆釀禍，故將其判刑，而柳燦煌、吳榮欽2人則與意外無相當因果關係，故判無罪。

▲▼普悠瑪翻覆事故空拍照。（圖／記者徐文彬攝）

▲普悠瑪翻覆釀18死、215傷慘劇。（資料照／記者徐文彬攝）

判決指出，尤振仲因誤判列車ATP遠端監視系統故障，於案發當天下午4時17分、列車在八堵站起43公里處擅自關閉ATP，直到列車翻覆，都沒有重啟回復ATP系統功能，而這也是尤本人所坦承的事實，與列車控制監控系統紀錄資料相符。另外，依檢方勘驗事故列車的行車速率表等紀錄，並請專家鑑定，確認尤振仲當時以超過時速140公里的速度通過「速限75公里」的新馬車站前彎道，明顯超速行駛，才會造成列車翻覆。

宜蘭地院認為，尤振仲為台鐵司機員，從事鐵路駕駛業務時，應負高度注意程度，避免旅客生命、身體及財產遭遇不可預測的危險，然而，尤振仲卻因上述的嚴重疏失，造成18人死亡、116人輕重傷（另有傷者未提告），讓罹難者家屬面對家庭成員驟然離世，椎心之痛與遺憾難以平復、彌補，傷者則須承受身心痛苦與折磨，顯見尤振仲犯罪所生的損害重大，再加上尤振仲犯後否認犯行，未見悔意，犯後態度不佳，考量尤的智識程度、家庭生活等情狀，依過失致死罪判刑4年6月。

▲台鐵司機員尤振仲首度出面，崩潰痛哭。（圖／記者林敬旻攝）

▲台鐵司機員尤振仲事發後首度出面時曾崩潰痛哭。（資料照／記者林敬旻攝）

至於時任台鐵機務處副處長柳燦煌、綜合調度所長吳榮欽2人遭檢方認為，疏於將ATP遠觀監視系統列入檢驗測試程序，且沒有察知「ATP系統未作動」，故有過失，依法起訴。

宜蘭地院認為，柳燦煌雖主持「傾斜式電聯車136輛購案」技術資料總檢討會議，當時已依照規定召集相關技術人員進行審查會議審查，且經認證公司認證程序無誤，惟因製造商住友公司、日車公司所提供的文件有疏漏，才未將「ATP遠端監視系統」列入檢查、測試項目，故難認有過失。吳榮欽則在普悠瑪採購案中，僅在列車試運轉階段負責調配車輛行車調度，並未參與「整備測試」，因此也難認有過失。

宜蘭地院表示，全案因司機員尤振仲擅自關閉ATP系統且超速行駛，違反列車運轉操作程序，導致列車出軌翻覆，釀嚴重死傷慘劇，而柳燦煌、吳榮欽2人的行為，顯然與意外無相當因果關係，故判2人無罪。

▲▼宜蘭法院庭長黃永勝說明普悠瑪18死判決結果。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭地院庭長黃永勝說明普悠瑪翻覆案的判決結果。（圖／記者游芳男攝）

宜蘭地檢署表示，有關宜蘭地院今日就108年矚訴字第1號（普悠瑪列車案）被告尤O仲等人過失致死案件宣判，因本署檢察官尚未收受判決書，尚無法詳閱法院今日判決之具體理由，故將待收受判決後，研議判決是否妥適及是否依法提起上訴。

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