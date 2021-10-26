婦半夜奔ATM匯錢救存款　暖警霸氣嗆「這就是詐騙」

記者張君豪／台北報導

24日22時許、台北市大安區一名六旬婦人在操作銀行ATM時，手持現金與手機神情慌張，遭路過巡邏員警發現有異上前關心，警員發現老婦人接獲詐騙集團來電，稱名下帳戶有異常扣款，須將所有現金領出，存入歹徒提供指定帳戶方能解除扣款，老婦遭騙緊張外出使用ATM轉帳，所幸熱心暖警及時攔阻。

▲婦人深夜跑到ATM匯款欲解除帳戶扣款，暖警周岳陞熱心阻匯成功幫民眾受護財產。（圖／記者張君豪翻攝）

▲婦人深夜跑到ATM匯款欲解除帳戶扣款，和平東路派出所暖警周岳陞熱心阻匯成功幫民眾受護財產。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區大安警方表示：和平東路派出所警員周岳陞在24日晚間在轄區內巡邏當完22時55分左右，巡經國泰世華銀行古亭分行時，警員見一名婦人神情慌張，手握大把鈔票並手持手機擴音正在操作ATM機台，員警隨即察覺有異常，立即上前關心。

這名婦人緊張表示，接獲彰化銀行客服來電，稱其名下帳戶有異常扣款，須按指示將名下所有存款領出，存入指定帳戶方能解除扣款，員警一聽知曉這是詐騙集團慣用的行騙手法。

警員苦口婆心規勸婦人「不要再操作了、這就是詐騙」並制婦人匯款行為，警員接過電話與詐騙集團對話，歹徒自知騙局遭揭穿立刻掛斷電話，婦人這時才恍然大悟遭到詐騙集團騙匯、所幸警方及時攔阻。周員熱心勸下老婦人「真的不要在接了、這是詐騙電話」並熱心幫老婦人操作手機封鎖該詐騙來電，成功遏阻歹徒騙取民眾匯款。

大安警方表示：民眾只要謹記ATM無解除扣款、取消訂單功能。接到陌生電話只要聽到「誤設為經銷商、批發商」「誤設為付費會員」「信用卡遭人盜刷重複下單」「重複扣款」「需配合操作ATM、網路銀行」都是詐騙歹徒打來，民眾可撥打165反詐騙或110報案專線求證。

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