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國民黨民調被民眾黨超車　江啟臣：不論誰帶領黨「都要小心警惕」

▲▼台北市長柯文哲、國民黨立委江啟臣出席「原味和平　梨山蜜蘋果」記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲、國民黨立委江啟臣出席「原味和平梨山蜜蘋果」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台灣民意基金會26日公布政黨支持分布民調，在20歲以上台灣人中，27%支持民進黨，18％支持民眾黨，16%支持國民黨，民眾黨繼月初「感情溫度計」民意調查後，再次超車國民黨。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲26日與前國民黨主席江啟臣同台，關於民眾黨民調超越國民黨一事，柯文哲並未正面回應，而江啟臣則說，不管誰帶領黨，都要小心警惕。

台北市政府於26日上午11時舉辦「原味和平．梨山蜜蘋果」 行銷推廣活動記者會，原本只有台北市副市長蔡炳坤、身為台中市第八選區立委的江啟臣要出席，但市府於上午10時28分臨時更改，新增柯文哲也要同台出席，不過僅停留10分鐘拍照，並未受訪。

柯文哲進入會場前，被媒體詢問有關民調超越國民黨一事，柯文哲並未正面回應，僅說「哎唷」、「奇怪！怎這麼多媒體？」會後又再度被問民調問題，柯文哲則說，「哎唷每天事情都一大堆⋯」

關於柯文哲原本沒有安排出席，但緊急於一小時前新增行程，江啟臣笑稱，「這個我不知道，應該是蜜蘋果很好吃吧！」和平區蘋果真的很好吃，相信柯文哲是想幫忙推銷，希望和平區農產能得到台北市民的喜歡，也謝謝柯文哲特別撥時間幫忙推銷。

至於怎麼看國民黨才剛換黨主席，國民黨民調就被民眾黨超越？江啟臣回應，民調起起伏伏，有時候難免會上上下下，總之不管任何人帶領黨，都要特別小心警惕；政黨競爭是不進則退，大家都在爭取民眾的支持，所以國民黨作為在野黨，也必須以民為本，隨時注意民意動向、以民意為依歸，相信只要往這方向持續努力，還是可以得到支持。

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