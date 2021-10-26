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無線耳機一塞就走超方便！過來人揭「2致命傷」秒退坑：超害怕

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲無線耳機相當方便。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

耳機是很多通勤族的良伴，近幾年相當流行無線耳機，因為少了「總愛自己打結」的耳機線後，拿取、收回也變得更方便了。就有網友好奇，大家使用無線耳機後，真的會有「回不去」的感覺嗎？貼文一出，立刻引發熱議，其中就有些網友點出藍牙耳機的2大缺點。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「用過無線耳機回不去了」為題發文，提到他使用過有線、無線兩種耳機後，覺得有線的音質會稍微好一點，不過使用上就相對不方便；至於無線耳機比較麻煩的點就是要充電，不過也是一天充一次即可，大家若用過無線耳機，還會再回過頭來使用有線的嗎？

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▲戴耳機,耳機,耳朵。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有不少人仍習慣使用有線耳機。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「回不去了，終於不會再被線扯到自己了，好感動」、「回不去+1，喜歡這種不用拿著還有被限制的感覺」、「回不去了，超討厭收線」、「回不去+1，辦公室戴著到處走、到處聽方便」、「回不去了，超討厭收線」、「當無線價位可以跟有線差不多時，就是有線淘汰之時」。

不過也有不少人表示，無線耳機最麻煩的就是要充電和防弄丟，甚至還有人因此退坑，「才不會，用無線掉過幾次，沒電也麻煩」、「無線是很方便，但幾年過後電池不行了就得報廢，覺得滿消耗資源的，有點考慮回歸有線，或至少交替著用」、「覺得一直充電很煩，還是跑去買了有線的」、「每次用都超害怕被自己搞丟」、「我無線掉兩次水溝了，拔安全帽時，有夠準」、「還是用有線的，因為無線87%會被自己搞丟」、「掉了也回不來了」。

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