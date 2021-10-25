地震多大民眾才會想跑？　網曝「2情況」會恐慌爆：好可怕

▲地震發生第一時間，網友已習慣先上網PO文。（示意圖／翻攝自Shutterstock）

實習記者林郁婷／綜合報導

台灣地震頻繁，雖然有時會搖到全台「震」驚，但許多人早已練就超強心臟。宜蘭昨（24）日下午連續發生2個規模6.5及5.4的強震，就有一名網友表示，地震時聽到牆壁被撕裂的聲音，衣架也從高處掉落，但自己還是躺在床上滑手機，因此好奇到底要震多大，台灣人才會跳起來逃跑？

一名網友在PTT以「到底要震多大台灣人才會行動？」為題發文，表示地震當下，他家從原本的小幅度搖晃，開始越來越大，接著聽到牆壁的撕裂聲，伴隨著高處物品不斷掉下來，但是自己還躺在床上，時不時更新地震文，完全沒有要逃跑的意思，最後他好奇詢問，「堅韌的台灣人阿，地震要多大你們才會跳起來逃跑呢？」

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貼文一出立即掀起熱烈討論，網友總結出2個讓人想跑的情形，一個是「停電」電時，另一個是「網路斷線」時，才會讓人冒出想要逃跑的念頭，「至少要電被斷」、「我在想如果停電，應該就會開始逃跑了」、「921那次還停電，整個恐慌爆」、「網路連不上」、「網路斷掉」。

還有網友表示，「至少房子要倒」、「時間超過1分鐘才會想逃吧？」、「震度五級以上吧？」、「震後連的上PTT是台灣日常，連不上PTT代表要快跑」、「規模七吧」、「衣櫃書櫃倒了的時候」、「震度五級以上吧，四級一下都小case」、「時間超過1分鐘」。