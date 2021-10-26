台灣「有什麼」大贏全世界？網一面倒狂推「這1點」：絕對是優勢

▲台灣有哪一樣是可以贏國際間大國？（圖／pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

台灣享譽國際間除了半導體、夜市美食外，人情味也常是外國人大加讚賞的地方，除了這些還有什麼可以拿出來和國際間做比較？就有一名網友好奇提問，台灣不論風俗民情、愛國情操等，有沒有什麼是真的可以拿出來跟主流的外國國家相比，而且無法反駁。不少人都認為健保、治安、便利性是他國無法超越，更有現居美國的鄉民回文指出，「論商店的密集度和方便性絕對是台灣大於美國」。

一名女網友在PTT的Gossiping版上以「台灣至少哪一點是贏國外的？」為題發文，表示不管是GDP、風俗民情、愛國情操等等，或是涵蓋所有的範圍都行，「有沒有至少哪一樣東西，是可以贏主流外國國家，而且無法反駁的？」

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▲網友好奇提問，台灣有沒有哪一樣東西，能拿出來跟主流外國國家比。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後，許多鄉民紛紛留言表示，「健保、治安、生活便利性」、「當然是健保啊」、「健保、水果多樣化、生活便利性」、「便利性」、「便利商店真的密集到神奇的地步」、「醫療健保以及醫護人員素質，這一點真心算是世界頂尖」、「便利商店的密度」、「方便吧，市區買東西沒幾步超商無數ATM多」、「便利性這點是真的」。

另外有一名現居美國的鄉民回文表示，台灣的優勢絕對是便利性，家裡巷口就有麵店、多走幾步路也有便利超商、騎車十分鐘以內絕對有超市，而且台灣很常見一樓是商家，二樓以上是住家的建築，這些在美國很少見。

該位鄉民更舉例位於內華達州沙漠裡的一處住宅區表示，要是住在那裡，沒有車子哪裡都去不成，最近的超商開車起碼要二十分鐘，不用說走路要走到天荒地老，想到城裡都要先在高速公路上塞到懷疑人生，因此若要論商店的密集度和方便性，絕對是台灣大於美國。