搶先宣布！義大世界跨年將施放「888秒煙火秀」　40秒影片搶先曝

▲義大世界搶先全台宣布，今年如期舉辦煙火秀。（圖／義大世界提供）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫情趨緩，義大世界26日搶先全台宣布，將舉辦跨年活動「2022紫耀義大 樂享平安 跨年煙火秀」，12月31日將施放888秒大型藝術煙火點亮南臺灣夜空，除了施放頂級尺玉煙火彈，今年還採用新工法擴大施放效果，視覺饗宴更盛大，首波搶先曝光40秒震撼影片。

義大世界跨年煙火第13年登場，已是南台灣深具代表性的跨年活動，2021年全球面臨新冠肺炎的挑戰，疫情衝擊生活，但全台團結抗疫，成功控制疫情。

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▲▼888秒煙火秀將採頂級尺玉煙火，首波設計搶先曝光。（圖／義大世界提供）

義大世界指出，這次義大世界跨年主題，特別訂為「紫耀義大 樂享平安」，願新的一年享有平安就是最大的快樂，同時，煙火將施放888秒，運用福氣的888數字，祈福百業復甦一路發，為嶄新的2022年灌注滿滿祝福。

今年煙火將在義大世界大草坪施放，共分為四大主題，包括「關懷、希望、勇氣、未來」，煙火設計首波曝光，概念強調「「開闊與希望」，高空煙火將運用大草坪斜坡的地形，佈署各尺寸煙火彈從多點、多角度施放，並採用全新訂製的特殊施放器材，使煙火施放以大扇形方式呈現，層層綻放立體交錯，還有如同勝利圖騰的雙V特效，色彩繽紛的令人目不暇給，打造一場近看震撼、遠看讚嘆的跨年煙火秀。

義大世界也透露，今年將再度採用頂級尺玉煙火，但施放方法不同以往，充滿驚喜的精彩設計，將陸續曝光，絕對讓您耳目一新。

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