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社會 社會焦點 保障人權

女登合歡山墜深谷　隊友想救摔更慘！消防+空勤接力救援

記者高堂堯／南投報導

林姓女子24日隨登山隊前往合歡西嶺稜線，不慎墜落近50米深谷，另名男姓山友嘗試救援時也墜谷摔斷雙腿，所幸卡在近90米深谷大樹上；南投縣消防局獲報後，立刻組隊與相關救援單位摸黑上山，花費近一日時間接觸到2位傷患，今天早上再由空勤總隊直升機接力吊掛成功，將2人送醫治療。

▲救援隊接觸到在合歡西嶺稜線3085峰附近墜谷的女性山友，幸意識清醒。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲救援隊接觸到在合歡西嶺稜線3085峰附近墜谷的女性山友，幸意識清醒。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣消防局指出，24日傍晚7時許接獲一登山社團求救電話，指其自合歡主峰登山口往梅松山，預計下力行村的真烈巴山；行經3085峰附近400公尺處時，山友林女因穿越密林，加上路徑不明顯，失足墜落約40、50公尺深的山谷中，未料至晚上10時許，另一名男性山友為嘗試接近林女，竟也不慎墜谷，卡在近80、90米的深谷大樹上，動彈不得。

▲合歡西嶺稜線3085峰附近2名山友墜谷骨折，救援隊漏夜上山救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼合歡西嶺稜線3085峰附近2名山友墜谷骨折，救援隊漏夜上山救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲合歡西嶺稜線3085峰附近2名山友墜谷骨折，經3日搶救，今由空勤直升機吊掛成功。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投消防局第二大隊當天立即調動仁愛消防分隊7人，連同神鷹山區救難隊梨山中隊、太管處和太警隊連夜摸黑上山救援；25日一早於仁愛分隊成立前進指揮所，加派第2梯搜救人員，除仁愛分隊，另增調中搜6名搜救人員及第二大隊2名山域機能型義消，共計13名搜救人員自合歡主峰登山口出發，攜帶繩索、救援裝備往梅松山方向前進。

▲合歡西嶺稜線3085峰附近2名山友墜谷骨折，經3日搶救，今由空勤直升機吊掛成功。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲合歡西嶺稜線3085峰附近2名山友墜谷骨折，經3日搶救，今由空勤直升機吊掛成功。（圖／記者高堂堯翻攝）

救援隊在25日下午4時43分抵達3085峰附近約400公尺的事發地點，將第一位墜谷的山友林女成功救出，所幸意識清楚，約2小時後，於晚間6時34分接觸到第2名墜谷男性山友，其雙腳多處骨折、無法行走，右手也疑似脫臼，傷勢較重；消防局申請空勤直升機支援，今天早上8時24分由台中清泉崗起飛，9時10分抵達現場吊掛成功、轉返降落清泉崗機場，再將2人後送台中榮總。

南投消防局表示，開放山林政策加上疫情解封，致10月份雙十連假後，轄內已處理再生能高山楊姓山友失聯搜救、合歡北峰反射板51歲登山客OHCA搶救、白姑大山松林營地女性山友尾椎撞擊受傷，以及今天合歡主峰往梅松山2名山友墜谷骨折等多起重大山域事故，讓消防員疲於奔命，大喊「吃不消！」呼籲廣大山友慎選登山團，上山前確認天氣狀況、備妥急救和通訊設備，並投保登山保險、預留山下聯絡人等相關措施，以保平安。
 

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▲▼女登合歡山墜深谷　隊友想救摔更慘！消防+空勤接力救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

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