台版阿爾卑斯山！合歡山滑雪場舊照曝　老司機熱議：當兵受過寒訓

▲曾經位於合歡山的滑雪場不僅是國軍的國軍的寒訓基地，更是大大小小雪上運動、活動舉行的地點。（圖／翻攝自Facebook／國發會，下同）

實習記者黃品臻／綜合報導

屬於副熱帶氣候的台灣過去竟也曾有滑雪場！國發會今（24）日在臉書粉專發布貼文，引述國家檔案資料，分享曾在合歡山上的一座滑雪場，貼文引起網友熱議，就連氣象達人彭啟明也來留言表示，老父親當年就是在該地接受雪訓。

行政院國家發展委員會在臉書發文表示「不要懷疑，台灣曾經有座滑雪場」。貼文引述國家檔案資料指出，政府在60多年前開闢東西橫貫公路支線，發現位在海拔3100多公尺的合歡山，每年冬季會有2個月的積雪期，而且地形及坡度都適合拿來做為滑雪場地，因此成立了「武嶺寒訓基地」，闢建雪場、訓練國軍滑雪、雪地求生等技能，是台灣發展滑雪的開端。

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貼文也寫道，1963年在林務局的支持下，「中華民國滑雪協會」等單位相繼成立，並開始推動雪上運動，合歡山當時也是救國團舉辦冬令營的首要場地，諸如滑雪營、賞雪團等活動都讓冬天的山上非常熱鬧，另外合歡山東峰至松雪樓，更闢建了長400公尺的「雪場纜車」，甚至在松雪樓旁興建了「滑雪訓練中心」，培養台灣好手出國比賽。

不過，在氣候變遷的影響之下，合歡山的積雪開始不足，再加上出國滑雪相當便利，台灣第一座滑雪場便逐漸消聲匿跡，國發會也貼出多張珍貴的黑白照片，供民眾回味。

貼文一出引起熱議，也引來氣象專家彭啟明留言感嘆，「我父親在將近53年前當兵在那受雪訓，說準備反攻大陸，要從東北打起」。另外作家蔡詩萍也留言回應，「以前當兵時確實是有特種部隊在山地重裝備受寒訓」。

許多網友也紛紛留言、回憶，「我父親民國69年也在那寒訓，還保留著很多有紀念價值的照片」、「我1644梯在此寒訓過」、「1976年我高一寒假住松雪樓，剛好遇見畢生難忘的雪景」、「69年當兵，還有合歡山寒訓，也有滑雪訓練課程」、「當兵時記得每年武嶺寒訓時，我們汽車連，都還要支援悍馬車陪訓」、「90年代（民國80年代），爸媽年年帶哥哥跟我上合歡山，那時候的雪真的很大很多，幾個小時的雪就能把整台車埋了，懷念那時候的松雪樓跟合歡山莊」。

也有網友留言表示，「可以考慮加上進行人造雪，這樣就可以重啟滑雪場了」、「還是不要過度開發的好」、「合歡山好久不見雪景了」、「在合歡山東峰那邊，之前去爬的時候有看到遺棄的纜車設備」、「氣候暖化的見證」、「哇～好希望重建喔」、「開眼界了」。