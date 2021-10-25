爽掏偽鈔加油2次遇上巡邏警　他心虛逃跑「自撞分隔島」翻車遭逮

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉陳姓男子日前使用偽鈔加油得逞，25日晚間重施故技到另一間加油站加油，卻意外碰上例行巡邏的警方，當下他誤以為使用偽鈔被發現，開車加速逃逸，不料卻在逃離過程誤撞道路中央分隔島翻車。事後，警方從他身上起出一疊偽鈔，正溯源查辦。

▲民雄警追緝偽鈔犯，嫌犯車輛過程中自撞分隔島翻覆。（圖／記者翁伊森翻攝）





嘉義縣民雄鄉陳姓男子使用偽鈔加油得逞，試圖相同手法今晚同樣上演，卻因警巡邏車經過，誤以為伎倆被識破，因此加速逃離現場，但最後自撞分隔島車子翻覆，被警方活逮，更從車上起出偽鈔。過程中當地民眾一度以為景非槍戰導致翻車，最後得知因偽鈔嫌犯遭逮，直說賊星該敗。