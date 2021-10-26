胸器妹K歌遇臨檢「撂外語」　答不出生日...全場突當她外星人

記者許宥孺／高雄報導

高雄市警方到一家KTV包廂臨檢，發現有4男3女共7名移工正在K歌，氣氛愉悅，還有人能以中文、台語跟員警溝通，有6人強調自己是合法移工，但另一名阮姓女移工則稱證件沒帶，也答不出生日，警方詢問在場其他人幫忙翻譯，全場卻急撇「聽不懂、不會說」，經查阮女確實為失聯移工，訊後移送專勤隊。

▲仁武分局到KTV臨檢盤查，包廂內有7名移工正在K歌，其中阮女(中)為失聯移工。（圖／記者許宥孺翻攝）

仁武分局23日執行擴大臨檢，警方到安樂四街一家複合式KTV包廂盤查，發現有越南籍4男3女正在K歌，包廂氣氛熱絡，還有人能以中文，甚至是台語來跟員警對談，有6人強調自己為合法移工，還能和警方有說有笑。

▲▼員警拿出手機內下載好的簡易越南文，詢問基本資料。（圖／記者許宥孺翻攝）

查完6人身分，輪到最後一位阮姓女子時，她表示「證件沒帶」，並出示手機內的居留照片給員警看，不過警方認為阮女的外貌和照片不太相似，進一步再問阮女的生日，但她卻無法回答。

▲員警轉頭問其他在場移工能否幫忙翻譯，但全場急撇「聽不懂」。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警轉頭問其他在場的移工，能不能協助翻譯，沒想到稍早中文、台語「超輪轉」的人，全都表示：「聽不懂、不會說」，歡樂氣氛瞬間變得尷尬，最後警方以電腦查出阮女身分，確實為失聯移工，全案訊後依違反入出國及移民法，移送專勤隊。

▲警方將阮姓女子帶回。（圖／記者許宥孺翻攝）