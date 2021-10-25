賓士男遭討債暴走亮槍！囂張問「想吃子彈嗎」　短短2小時就栽了

記者張君豪／台北報導

台北市大同區某資產管理公司22日下午1點多發生持槍恐嚇案件，年約40多歲徐姓男子不滿該公司寄發債權委託通知，開著賓士休旅車到該公司外，並手攜一個聖經儲物盒入內，怒嗆「是要我還錢？還是你們要吃子彈？」被害公司員工聽得一頭霧水，怎料徐男突然亮槍、狂飆髒話，還揚言開槍示威，嚇得員工趕緊報案處理。

▲徐男前往大同區某資產管理公司亮槍示威，遭警方壓制逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲徐男前往大同區某資產管理公司亮槍示威，不斷狂飆髒話。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區大同警方獲報後成立專案小組、當天下午在北市中山區吉林路尋獲槍手作案車輛，警員一擁而上逮捕涉嫌持槍恐嚇喬債的徐男（42歲）並起獲改造手槍、子彈。

▲警方逮人後，起出聖經儲物盒內裝的改造手槍及子彈。（圖／記者張君豪翻攝）

案發後，警方根據在場目擊者提供線索，發現徐男駕駛紅色賓士到大同區承德路3段該公司犯案，行蹤相當顯眼，因此循線擴大調閱監視器，短短2小時就鎖定槍手車輛行蹤，帶著大批人馬趕赴中山區吉林路一帶，找到槍手紅色賓士車，隨後一擁而上逮人，並順利在賓士車後車廂發現一個聖經儲物盒，起出改造手槍1把、彈匣1只及4發子彈。

警方調查，徐男疑似在外積欠債務，不滿債權人委託該公司發函催討，一時暴怒，才持槍到該公司亮槍恐嚇，所幸在場員工應對得宜，未釀槍擊傷人事件。警方偵訊後，將徐男依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送士林地檢署偵辦。

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