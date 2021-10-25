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慈濟鼓勵向學頒發新芽獎學金　台東440弱勢學子感恩領獎

▲▼台東慈濟2021年新芽獎學金頒獎典禮，約440位台東學子獲獎。(圖／台東慈濟提供，下同）

台東慈濟2021年新芽獎學金頒獎典禮，約440位台東學子獲獎。(圖／台東慈濟提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東慈濟10月23、24日舉辦2021年新芽獎學金頒獎典禮，配合防疫政策以分流方式於台東靜思堂、慈濟太麻里曙光環保站、關山老人會館共舉辦6場小型頒獎典禮，約440位台東學子獲獎。
 
 配合防疫政策，慈濟今年各縣市新芽獎學金頒獎以分流頒獎進行，部分縣市或鄉鎮以線上、志工到家頒獎，全台約9500位學子獲獎，在台東縣共有440位學子獲獎。

▲▼台東慈濟2021年新芽獎學金頒獎典禮，約440位台東學子獲獎。(圖／台東慈濟提供，下同）
 
在太麻里，林家參與10月23日頒獎典禮，兩兄弟與父親一同上台表示感恩：「生命中要感謝的人很多，感恩太麻里的師兄師姊關懷幫助，讓我們在生活上無憂，很榮幸能站在這個舞台，今天這份榮耀要感謝慈濟志工，我們會繼續加油」。黃同學穿上族服領獎、感恩慈濟志工，並表示他跟哥哥會好好的讀書，長大後照顧阿嬤，還有回饋幫助我們的人。
 
10月24日在台東靜思堂，高中組學習領域獎得主林同學上台分享。林同學家務農，國二時父親罹癌，龐大的醫療費用對他們壓力非常大。林同學說：父親生病後仍以笑容面對每一天，母親一人扛起家中大小事，即便身體每況愈下仍早出晚歸工作，這不屈不撓的精神也讓我在面對困境時不放棄，勇敢追求自己的夢。很幸運在我們家困境時，有慈濟的出現陪伴、支持我們。

▲▼台東慈濟2021年新芽獎學金頒獎典禮，約440位台東學子獲獎。(圖／台東慈濟提供，下同）
 
林同學表示，我們面對的一切困難都是為了讓我們更好，父母常對我們說，我們現在接受他人的幫助，等我們有能力也要去幫助人。林同學在學校擔任幹部及小老師服務同學，也參加服務性社團，擔任工作人員過程學到獨立自主、解決能力的方法，定期到療養院陪伴院民。林同學希望未來能成為老師，他說：國中時我遇到照亮我生命的恩師，老師在人生路上給了我幫助與指引，讓我更加深信一名好老師對學生的生命有多重要。「我立志未來也能跟他一樣關心偏鄉孩子的教育、用生命影響另一個生命，把這美好的種子散播下去、成長茁壯，影響更多人，將善的循環延續下去。」

▲▼台東慈濟2021年新芽獎學金頒獎典禮，約440位台東學子獲獎。(圖／台東慈濟提供，下同）
 
來自離島的小樺、小婷一起上台領獎，因為父親生病、母親工作受疫情影響，學校提報給慈濟關懷，父親到外縣市就醫時，母親不放心兩個女孩，帶他們到外縣市住親戚家，老師與志工擔心影響到準備會考的小樺課業，志工協助聯繫與關懷，並陪伴與接送小樺考取證照，小樺說：感謝慈濟志工陪伴，在我們家困難時幫助我。
 
慈濟基金會表示，除了新芽獎學金，台東慈濟也透過各類助學金補助、課輔服務、辦英文班，以及為照顧戶及居關戶子女舉辦暑期營隊等，陪伴單親、隔代教養或新住民經濟有困難的家庭，讓孩子們安心上學、端正品格，讓弱勢家庭有脫貧的希望。

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