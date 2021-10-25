「藍營兩岸論述已步入死巷」　沈富雄提「沈六條」：國民黨不妨一試

▲110年國慶大會，總統蔡英文發表國慶講話。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文日前在國慶演說提出「四個堅持」，根據民進黨進行內部民調，有超過84％的民眾支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，對此，前民進黨立委沈富雄表示，國民黨兩岸議題已步入死巷，這幾天自己擬了一份「沈六條」作為兩岸戰略論述，「國民黨不妨一試。」

沈富雄指出，對國民黨而言，兩岸議題已經由強項變弱項，甚至步入死巷。蔡英文平鋪直敘的「互不隸屬」四個字，無端引來國民黨內非主流政治人物、專家學者及意見領袖的大聲撻伐，卻沒想到它獲得超過80%一面倒的民意支持，「可憐又可嘆的是，很多國民黨人到今天都還摸不清為什麼會這樣？」

沈富雄表示，這幾天順著自己一向的主張，並依據「不敢獨、不願統、走不開、打不得」的「四不」主流民意，再多少絞一點腦汁，逐漸形成下列「沈六條」：「九二」另有共識、「一台」原已各表、存異求同並進、和平互利共榮、親美何須賣命、拒統不必反中。

沈富雄說，「九二另有共識」所指是，北京蠻橫地奪走「九二共識」的話語權，置起草人蘇起原版於不顧，前總統馬英九也不敢吭聲，結果是只有「一中」，不存在任何「表」的餘地。

對於「一台原已各表」，沈富雄說明，除了國民黨外，全球沒有人在表「一中」。「一台」倒是有10個以上的表述方法，常用的有「中華民國」、「中華民國在台灣」、「台灣」、「中華台北」、「台澎金馬關稅領域」共5個。「一台各表」的現象其實是另一種闡述兩岸關係的方法。

沈富雄指出，「存異求同並進」是維持現狀，「求同存異」是一國兩制、「和平互利共榮」應該不會有人反對，但北京恐會在意「互」與「共」的主詞是2而不是1、「親美何須賣命」，「賣命」應會擊中國人的心坎，台灣人最「惜命」。

對於最後一條「拒統不必反中」，沈富雄表示，這一條是「沈六條」的精華，民進黨做不到「不反中」，國民黨「拒統」說不出口，習大大會說老沈太天真，「妙就妙在這裡！」

沈富雄指出，這36個字面面俱到、八面圓融，國民黨不妨一試，「如果嫌36字太囉嗦，可簡化為：拒統不反中，好來好去；親美不賣命，自助人助！」