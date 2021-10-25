「不反對調高罷免條款」　羅智強：但林飛帆、陳其邁先賞自己3個耳光

▲立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案昨落幕，罷免方最終以不到5千票的差距，成功壓制反罷免方，拉下台灣基進黨在立法院唯一一席立委，也引起外界對罷免門檻的討論。對此，台北市議員羅智強表示，自己不反對調高罷免門檻，「但請陳其邁、林飛帆先自掌耳光三下，為過去推動門檻下降公開道歉。」

台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投票通過，陳柏惟成為第一個被罷免成功的立委，對於罷免門檻，民進黨立委許智傑24日坦言，選罷法確實還有需要討論的空間，但他不支持改回以前「雙二一」的鳥籠制度，因此希望提案將罷免門檻改為35%，台南市長黃偉哲、立委王定宇也稱，選罷法有檢討、改進的空間。

羅智強指出，民進黨放風聲要調高罷免門檻，自己不反對調高罷免門檻，因為就制度設計而言，罷免門檻本就不宜太低，「但請大讚門檻下降是民主勝利的陳其邁先認錯，同樣的，請林飛帆先自掌耳光3下，公開認錯道歉。」

羅智強表示，民進黨副秘書長林飛帆當年對連署門檻是這樣說：「要調高罷免連署門檻，簡直是跟人民宣戰……在面對人民提出的罷免案時，竟然連一絲羞愧、愧咎都沒有，沒有任何自我反省，是怎樣的道德低落或心理狀態，能夠這些人長成這幅無恥的德性。」

對此，羅智強指出，說的實在太好了，「那麼是怎麼樣的道德低落或心理狀能，能夠讓現在說要調高罷免的民進黨，長成這幅德性？」

羅智強表示，民進黨就是典型的「博歹筊」，罷免別人就是民主的勝利、自己被罷免就說門檻太低了，「要調高罷免門檻可以，先為自己過去力推的修法道歉。」