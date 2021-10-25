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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫嗆開口就抗中保台的立委一定被罷　林昶佐：坐實前美國務卿質疑

▲▼立法院全院委員談話會 林昶佐堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立委陳柏惟罷免案昨落幕，罷免方最終以不到5千票的差距，拉下台灣基進黨在立法院唯一一席立委。而國民黨也將戰場轉向林昶佐罷免案，對於國民黨朱立倫稱「開口就抗中保台、搞意識形態的民代一定被罷掉」，林昶佐回應，朱立倫如此說法，「不就剛好符合美國前國務卿萊斯，對國民黨不理性政治動作的解讀？」

陳柏惟確定被罷免後，國民黨將戰場轉向林昶佐罷免案及年底四大公投，林昶佐昨質疑，台灣沒有蹉跎時間的本錢，不能一直內耗下去。所以要請朱立倫冷靜思考、適可而止，「你們成功拉下了陳柏惟，但你們這些作法，讓自己成為被國際認證的中國滲透勢力，這符合最大在野黨應有的價值立場嗎？符合台灣的利益嗎？」

對此，朱立倫回應，每位民代真正要面對的是選區的選民，不論是疫情、或疫苗、紓困，還有平常對選民的服務，這才是關鍵重點，不要一開口就要搞抗中保台、意識形態，「這樣的立委、民代一定會被罷免掉。」

對於朱立倫的回應，林昶佐表示，感謝朱主席的提醒，自己在任立法委員的這五年多來，一步一腳印處理選民服務，在許多基層里長的協助下，許多過往的陳年案件都獲得解決，因此得到中正萬華在地朋友的肯定而連任、六度獲得優秀立委評鑑。

林昶佐指出，要特別說明的是，萬華在地里長多數都是國民黨籍，「多年來對我們團隊服務的肯定，也是對里長們攜手合作的肯定。」

林昶佐表示，自己不解的是，為什麼討論到中國滲透的問題，就要被威脅「一定要罷免」，朱立倫這種說法，不就剛好符合中國的利益，也符合了美國前國務卿萊斯對國民黨不理性政治動作的解讀，「中國滲透與統戰的問題，已經是包括台灣在內世界各民主陣營都刻不容緩謹慎應對的挑戰，朱主席應該更嚴肅來面對。」

林昶佐表示，許多國家疫情仍然嚴峻的狀況下，台灣現在最重要的，是謹防疫情再起，並全力推動振興，把握國際契機、讓台灣經濟能蓬勃發展；這也是我們團隊長久以來努力工作的目標，「如果國民黨要繼續操作仇恨、煽動對立，我們不會迴避，將全力因應。」

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