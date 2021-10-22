國軍生物偵檢車採購爆弊案　退役上校涉圖利廠商遭聲押

▲退役上校吳明郎涉嫌在承辦國防部生物偵檢車採購案時圖利廠商遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國防部2015年招標採購13輛「生物偵檢車」，爆發承辦人員涉嫌圖利廠商弊端，現已退役的上校吳明郎21日遭檢調搜索約談，經台北地檢署檢察官漏夜偵訊後，被依違反《貪污治罪條例》罪嫌，和邱姓女共犯都遭聲請羈押禁見，至於取得標案的冠宇電訊董事長陳銘宏等多人，22日凌晨已分獲15萬到30萬不等金額交保。

國防部為了提升國軍反生物作戰能力，在2015年規劃招標採購13輛「生物偵檢車」，由冠宇電訊以7.5億元得標，但這項標案卻遭媒體爆料，偵檢車的重要配備「生物偵檢器」準確度不足，車輛本體也不符合需求，2016年間，立委陳亭妃也曾為此質詢國防部長馮世寬，提醒採購案疑點重重。但當時冠宇電訊對外表示，偵檢器的檢測報告是原廠提供，採購案一切合法。

▲冠宇國際電訊董事長陳銘宏涉嫌《貪污治罪條例》，經檢察官訊後30萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

取得標案的冠宇電訊，現在被興櫃公司佳得(3391)併購，在佳得集團內負責提供客戶各式通訊設備及系統整合服務，主要公營客戶包含台灣電力公司、警政消防單位、國防部、國家中山科學研究院等，佳得在21日也代冠宇發布重訊，公告陳姓董事長等3人接到約談通知，配合檢調偵辦。

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