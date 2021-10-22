　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國軍生物偵檢車採購爆弊案　退役上校涉圖利廠商遭聲押

▲▼ 國防部7.5億元生物偵檢車採購圖利案，退役上校吳明郎。（圖／記者劉昌松攝）

▲退役上校吳明郎涉嫌在承辦國防部生物偵檢車採購案時圖利廠商遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國防部2015年招標採購13輛「生物偵檢車」，爆發承辦人員涉嫌圖利廠商弊端，現已退役的上校吳明郎21日遭檢調搜索約談，經台北地檢署檢察官漏夜偵訊後，被依違反《貪污治罪條例》罪嫌，和邱姓女共犯都遭聲請羈押禁見，至於取得標案的冠宇電訊董事長陳銘宏等多人，22日凌晨已分獲15萬到30萬不等金額交保。

國防部為了提升國軍反生物作戰能力，在2015年規劃招標採購13輛「生物偵檢車」，由冠宇電訊以7.5億元得標，但這項標案卻遭媒體爆料，偵檢車的重要配備「生物偵檢器」準確度不足，車輛本體也不符合需求，2016年間，立委陳亭妃也曾為此質詢國防部長馮世寬，提醒採購案疑點重重。但當時冠宇電訊對外表示，偵檢器的檢測報告是原廠提供，採購案一切合法。

▲▼ 國防部7.5億元生物偵檢車採購圖利案，佳得集團子公司冠宇國際電訊董事長陳銘宏。（圖／記者劉昌松攝）

▲冠宇國際電訊董事長陳銘宏涉嫌《貪污治罪條例》，經檢察官訊後30萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

取得標案的冠宇電訊，現在被興櫃公司佳得(3391)併購，在佳得集團內負責提供客戶各式通訊設備及系統整合服務，主要公營客戶包含台灣電力公司、警政消防單位、國防部、國家中山科學研究院等，佳得在21日也代冠宇發布重訊，公告陳姓董事長等3人接到約談通知，配合檢調偵辦。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

哥兒們醉倒忘送回家竟死了！檢追究遺棄致死刑責　才知他也往生

中投、欣裕台拒絕收歸國有　撤銷處分因「當事人不適格」遭駁回

團購私菸涉貪污重判竟無感　特勤少校想拿回9797條菸還求償被打臉

►探索廚房吃到飽有龍蝦＋海膽魚子醬！

ET快訊
被爆離婚做親子鑑定…嫩妻生2娃「不是他的種」　70歲導演發聲
女助理戀上工程師3個月去摩鐵21次　被活逮掰「剛出社會不懂」
兄妹互拍A片賺7678萬元買豪宅　父母力挺「為妳驕傲」
莫德納10點加開給「這族群」！今限時6小時手刀預約

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國軍生物偵檢車採購爆弊案　退役上校涉圖利廠商遭聲押

互億科技假交易10億再炒股　董座100萬交保…董事遭聲押

女助理戀上工程師3個月去摩鐵21次　被活逮掰「剛出社會不懂」

快訊／新莊逆子抓到了！弒母後情色按摩　再去花蓮買鹽酥雞

工人宿舍吵架暴走當街「刺死同事」　殺人罪起訴請求重刑

14刀砍死母客廳留屍　軟爛男搶30萬染血…洗洗上車去做「情色按摩」

台中轎車鬼切失控「自撞橋墩」！噴火球翻覆6傷　驚人畫面曝光

快訊／雲林農會大樓8F傳火警　61歲女屋主嚇崩送醫

餵奶帶大…新莊女遭軟爛男「砍14刀」慘死血泊中　他手插口袋跑了

快訊／國防部軍事採購爆貪12路搜索！退役上校與「電訊陳董」遭約談

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

台南男破解任天堂Switch免費玩　賣200款盜版遊戲2年賺千萬被逮

全運會金牌戰桃園被逆轉不服氣 橄欖球主委「怒毆裁判」遭送辦

國軍生物偵檢車採購爆弊案　退役上校涉圖利廠商遭聲押

互億科技假交易10億再炒股　董座100萬交保…董事遭聲押

女助理戀上工程師3個月去摩鐵21次　被活逮掰「剛出社會不懂」

快訊／新莊逆子抓到了！弒母後情色按摩　再去花蓮買鹽酥雞

工人宿舍吵架暴走當街「刺死同事」　殺人罪起訴請求重刑

14刀砍死母客廳留屍　軟爛男搶30萬染血…洗洗上車去做「情色按摩」

台中轎車鬼切失控「自撞橋墩」！噴火球翻覆6傷　驚人畫面曝光

快訊／雲林農會大樓8F傳火警　61歲女屋主嚇崩送醫

餵奶帶大…新莊女遭軟爛男「砍14刀」慘死血泊中　他手插口袋跑了

快訊／國防部軍事採購爆貪12路搜索！退役上校與「電訊陳董」遭約談

他想買重機載老婆出遊「被秒拒絕」！網狂勸：要考慮另一半感受

暖風機可愛到尖叫！屈臣氏MINI BROWN＆ FRIENDS加價購衝一波

一蘭掛上招牌！台中人期待開幕的4家人氣美食「年底前跟大家見面」

桃猿回主場迎戰統一獅　首戰強碰布雷克

自體免疫性關節炎　醫師圖文破解迷思

小資女絕對爆買的4家「平價飾品」　多到不撞款又高質感

最美iPhone要來了！　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

李雲迪遭爆嫖娼慣犯！上半年就抓過…《披荊斬棘哥哥》影片急下架

騷女深夜脫衣當街搖　整支弄斷被錄下！ 腦殘過程全PO網

宏達電搶搭元宇宙爆量狂漲、連2日衝上漲停　法人看好VR佈局

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

社會熱門新聞

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

新莊女遭養子砍14刀慘死　逃跑畫面曝

女助理戀上工程師　3個月上摩鐵21次

逆子砍死老母…搶30萬去情色按摩

幫大哥慶生！軍人竟爬上大嫂床：讓我X…她驚醒崩潰

3寶爸攝影師兼差外送　慘遭公車輾斃

全國首例！破解任天堂Switch　200款遊戲任你玩

台中轎車鬼切失控撞橋墩　噴火球翻覆6傷

工人買刀刺死同事　殺人罪起訴

即／健身教練跑步突失去生命跡象　送醫救回

鳳梨友愛女疑遭虐死？高大成：機率是0

快訊／找到了！8歲劉小妹妹遺體虎寮潭下游被尋獲

即／新莊女遭狠砍14刀身亡

張淑晶被抓入監前求饒　原因曝光

更多熱門

相關新聞

即／國防部爆貪瀆　約談退役上校與廠商

即／國防部爆貪瀆　約談退役上校與廠商

國防部軍事設備採購爆發重大貪瀆弊端，吳姓退役上校涉嫌在2015年間，承辦7.5億元的「生物偵檢車」採購案時，圖利特定廠商，檢調21日發動搜索，並約談吳男以及長年經營國防商機的冠宇電訊陳姓董事長等多人，全案朝違反《貪污治罪條例》罪嫌方向偵辦，同時釐清軍民間是否有利益分贓等不法。

超跑「寶爺」假冒國防部採購官　詐3千萬「船票」

超跑「寶爺」假冒國防部採購官　詐3千萬「船票」

彰警1.3億採購巡邏車　首見百萬進口車

彰警1.3億採購巡邏車　首見百萬進口車

解放軍05兩棲戰車劍指台灣　邱國正回應了

解放軍05兩棲戰車劍指台灣　邱國正回應了

睽違193天「再現3個0」！指揮中心記者會口罩有亮點

睽違193天「再現3個0」！指揮中心記者會口罩有亮點

關鍵字：

生物偵檢車國防部標案採購反恐反生物冠宇電訊佳得貪污圖利

讀者迴響

熱門新聞

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

對朋友最大方慷慨的3大星座

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

小S消失2個月露面工作！「渾圓凸肚」網瘋猜懷第四胎

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

新莊女遭養子砍14刀慘死　逃跑畫面曝

被爆做親子鑑定「2娃不是他的種」　70歲張紀中發聲

本土劇女星腸爆裂曝「明天要再進開刀房」！

楊宗緯參賽陸綜選秀！　20藝人面前遭虧「涼了」

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

瘋傳吳亦凡供出「鋼琴王子嫖娼」　他陸綜慘遭打碼

「五倍券500+現金1千」買800元肉圓！闆娘找300元　數學題考倒眾人

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面