獨／反恐生物偵檢車弊案最新突破　2官校帳戶擁數百萬不明財產

▲退役上校吳明郎涉嫌圖利標案廠商，又被查出有數百萬元財產來源不明，遭法官裁定羈押。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國防部爆發7.5億元「生物偵檢車」採購弊案，檢調鴨子划水調查多年，除懷疑當年承辦標案的上校吳明郎、少校邱雅姿，涉嫌共同包庇廠商使用不實資料，另外也發現2人戶頭有約數百萬元可疑金流，因2人否認不法，金錢來源待查，所以被檢察官依圖利、財產來源不明等罪聲押禁見，台北地院裁定吳男收押禁見、邱女40萬交保。

國防部2015年為提升國軍反恐、反生物作戰能力，招標採購13輛「生物偵檢車」，由冠宇電訊以7.5億元得標，但這項標案在隔年就遭媒體爆料，除車體本身並非不符合作戰需求，重要配備「生物偵檢器」也有準確度不足的問題，立委陳亭妃也曾為此質詢當時國防部長馮世寬，提醒採購案疑點重重。

▲現役少校邱雅姿涉嫌《貪污治罪條例》，被法官裁定40萬元交保候傳。（圖／記者劉昌松攝）

雖然當時冠宇電訊對外表示，偵檢器的檢測報告是原廠提供，採購案一切合法，檢調仍根據檢舉展開調查，結果發現如今已退役的上校吳明郎，與仍在役的少校邱雅姿，在標案相關時間內，戶頭出現可疑金流。

台北地檢署21日指揮調查局台北市調處展開搜索約談，2人到案都否認犯罪，但對金錢來源交代不清，因此遭檢察官以與冠宇電訊涉共犯勾串等理由，向法院聲請將2人都羈押禁見。

▲佳得集團子公司冠宇電訊董事長陳銘宏30萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

結果被懷疑可疑金流高達數百萬元的吳明郎，在22日傍晚遭台北地院法官裁定收押禁見，金額較少的邱雅茲則獲得40萬元交保候傳，其他遭約談人員中，冠宇電訊董事長陳銘宏等6人，先前已獲檢察官諭令30萬元到15萬元不等金額交保候傳。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

中投、欣裕台拒絕收歸國有 撤銷處分因「當事人不適格」遭駁回

團購私菸涉貪污重判竟無感 特勤少校想拿回9797條菸還求償被打臉

16歲女Coser遭色影師強行剃毛性侵 她PO網竟釣出一票受害人