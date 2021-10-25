平常就互看不順眼...男酒後砍傷女友弟弟　逃2小時被逮

記者張君豪／台北報導

台北市1名吳姓男子（26歲）因平日與同居女友弟弟李男（25歲）互看不順眼加上同租一戶公寓共住，雙方互動頻繁摩擦越來越多，吳男24日上午飲酒返家，兩人發生口角衝突，進而持折疊刀將女友弟弟砍傷後搭車往內湖區方向逃逸，李男腿部、背部、頭胸部均有數處刀傷，所幸送醫無生命危險，警方火速循線追捕吳男，詢後依殺人未遂罪嫌送辦。

▲涉嫌持刀砍女友弟弟的吳姓男子遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉嫌持刀砍內弟的吳姓男子犯案後搭計程車逃離現場，過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區松山分局松山派出所24日上午8時許接獲119轉報案件，松山區八德路4段有民眾遭砍傷。轄區員警獲報後，火速趕赴現場，初步檢視傷者李男大腿、背部有長條切割傷，頭部、胸部亦有刀傷，立即將李男送往國泰醫院急救，警方通知鑑識小隊至現場採證，現場查獲兇刀壹把。

▲涉嫌持刀砍內弟的吳姓男子遭警方逮捕，警方查扣兇刀。（圖／記者張君豪翻攝）

松山派出所案發後擴大調閱監視器畫面並積極查訪，發現行兇者吳男犯案後，搭乘計程車往內湖方向逃逸，警方並查出持刀行凶吳男設籍於內湖，懷疑他犯案後跑回老家躲藏，警方立刻前往查緝。吳男自知法網難逃，加上女友勸陪同下，出面道內湖警分局內湖所投案，內湖警方通知松山警分局人員將其帶回，警詢後，全案依殺人未遂移送台北地檢署偵辦。

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