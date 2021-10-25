被閨蜜背後捅刀！人妻一聽諷「是忌妒吧」　反被眾網打臉：臉皮厚

▲被閨蜜背後捅刀，人妻一聽嘲諷「是忌妒吧」，反被網一排打臉「我是你朋友，也不想約你」。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友日前在Dcard表示，她最近聽到朋友私下透露，她被另一名好友抱怨，說以後不要約她出來聚會，忽然間被排擠讓她相當震驚，後來知道「真正原因」後，讓她哭笑不得，直言「朋友是不是忌妒我」，不過隨即被許多網友打臉「我是你朋友，也不想約你」。

原PO在Dcard說，她目前已婚，有一個剛滿2歲的孩子，最近得知有朋友A私下抱怨她，說以後聚會不要約她，讓她聽了相當滿震驚的，畢竟那一名朋友A以前跟她的關係非常好，忽然間被排擠讓她覺得相當難受，不過之後好不容易打聽到原因後，卻讓她超傻眼。

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原來朋友A不滿她每一次聚會時，都會帶老公及兒子一起出現，可能由於2人的共同朋友都單身，朋友A才會有怨氣，抱怨說「為什麼我出去一定帶小孩跟老公」，甚至說出「反正生活圈跟不同，所以不想約我了」等話，讓她感嘆「你們說XXX（朋友A）是不是忌妒我」。

貼文曝光後引發網友熱議，不過多數網友都沒有支持原PO，反而酸說「說真的我也不想約你，又不是家庭聚會，帶老公小孩是哪招」、「講這種話真的是臉皮要夠厚唉，難怪被排擠」、「帶小孩就算了，老公跟是什麼鬼」、「朋友聚會為何要帶老公，真的不懂唉」、「帶小孩還能勉強接受，帶老公真的完全不行」。

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