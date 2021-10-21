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社會 社會焦點 保障人權

小五女生學妹家中伴讀竟成大盜　連偷半年當大姐大帶頭吃喝享樂

▲台中一所國小五年級學姊利用到學妹家念書，順手偷錢被發現。（圖／民眾提供）

▲台中一所國小五年級學姊利用到學妹家念書，順手偷錢被發現。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市某國小五年級女學生和四年級的學妹感情非常好，不但常玩在一起，學姊在假日也常到學妹家念書，不料學妹家長發現家中抽屜裡的現金多次短少，於是架設監視器查賊，赫然發現竊賊竟是常來家裡的學姊，家長狀告學校，不要求還錢，也不要處分，只希望能導正學生觀念，學姊在事情爆發後被家長責罵，責怪學妹，在校遇見都狠狠瞪著學妹，2人原本閨蜜的感情已變成仇人。

學校在10月8日接獲家長通報請求協處，校方在雙十連假後聯繫雙方行為人、班級導師調查處理，並進行校安通報及社政通報，初步了解，學姊至少已偷竊半年以上，藉著長期到學妹家裡念書、遊戲（躲貓貓）時趁機竊取財物，小至悠遊卡、票券、現金，數千至數萬元不等，實際金額調查中。

校方懷疑有其他同學參與，朝集體竊盜追蹤，學姊將偷來的財物和其他同學一同遊玩、購物、夾娃娃、逛夜市、餐飲，校方擔心該學生引誘同學參與竊盜，或在不知情之下成為竊案幫凶，目前正在調查、查證中，並且導正學生偏差行為。

學姊因此事被家長責罵後，怪罪於學妹，不但不再和學妹往來，每次在學校遇見學妹時就狠狠的瞪著她，2人友誼因而產生嚴重嫌隙，校方除了寄發給所有家長之外，另請專任輔導老師進行相關輔導措施，透過諮商輔導，重建與人來往的信任關係。

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