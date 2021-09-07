疫情撕破閨蜜情！女因為「在醫院工作」　好友嚇怕不讓她出席婚禮

▲女醫生抱怨被好友禁止參加婚禮。（圖／翻攝自TikTok／dr.ems）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，醫護人員在前線辛苦抗疫被大眾視為英雄，然而美國一名女醫生卻因為工作遭到歧視，原來好友一得知她曾在醫院照顧病人，竟然臨時告知她不要來參加婚禮，令她感覺十分受傷。

在波士頓擔任整形外科醫生的艾蜜莉(Emily Long)，近來在TikTok拍影表示，為了回家鄉德州參加好友婚禮，她連續值班長達28個小時，並且花費數千美元，然而要出發前卻突然被朋友告知「不用來了」。

艾蜜莉表示，「早上我發簡訊給好友，告知她我在起飛前接受了病毒檢測，還採取了很多防護措施，可是她發現我有照顧病人時居然嚇壞了」，後來以她的出現會讓其他親友不舒服為由取消邀請。

影片在網路上獲得88多萬網友點閱，許多網友也氣憤批評新娘，「會擔心疫情，就不應該這個時候舉辦婚禮」、「其他賓客都有接受病毒檢測嗎」，還有許多從事醫護工作的網友表示自己也有類似經驗，「我原本最好的朋友，也因為我在醫院工作，現在和我沒有任何連繫了」、「我丈夫明明是伴郎，可是我們最後也被拒絕參加婚禮」。