陸將試點開徵房地產稅　專家：房市過熱的城市最可能優先納入

▲大陸將試點開徵房地產稅。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國人大常委會23日決定，授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，期限5年。據人大常委會公布的訊息，授權房產稅試點的理由，是為積極穩妥推進房地產稅立法與改革，引導住房合理消費和土地資源節約集約利用，促進房地產市場平穩健康發展。

根據《新京報》報導，中原地產首席分析師張大偉表示，全國版的房地產稅，必須基於「稅收法定」而來，而立法注定是相當漫長的過程，試點則可以通過行政途徑下達，隨時都有可能落地，「試點在前，立法在後，這應該是趨勢了。」

張大偉預計，部分城市出台房地產稅試點很可能在最近2年就落地，全國範圍內，短期應該是不會出台。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，此次政策意義重大，是房地產制度改革大潮中最值得關注的一個政策，從「引導住房合理消費和土地資源節約集約利用」的表述說明當前將對住房和土地利用行為進行嚴管和引導，「房地產稅的改革，不能簡單理解為財政體系的改革，而是要將其和住房制度改革、促進房地產市場穩定發展等聯繫在一起。」

華夏新供給經濟學研究院院長、中國財政科學研究院研究員賈康曾撰文表示，無論是為了落實「房住不炒」、加強樓市調控，還是為了調節收入分配、促進共同富裕，房地產稅都已被寄予厚望。

對於可能納入試點的城市，張大偉指出，最近房地產市場過熱的城市，大概率會成為率先試點城市。

上海財經大學公共政策與治理研究院首席專家楊暢認為，理論上，開徵房地產稅有可能在短期對房價形成壓力，房地產稅將增加存量住宅的持有成本，在短期刺激房源釋放，而需求在短期難以擴張，供大於需的格局將在短期推動房價回落。

不過，楊暢也強調，由於不同城市具有不同的特點，若採取相同的改革方案，對不同城市的影響差異明顯。