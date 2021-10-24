宜蘭有機茶再下一城　林立偉奪全國「條形組」翠蛙選

▲宜蘭縣長林姿妙祝賀林立偉，奪全國有機茶「條形組」翠蛙選殊榮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭茶再下一城，大同鄉林立偉（玉露茶園），勇奪2021年全國有機茶TAGs分類分級評鑑「條形組」最高榮譽翠蛙選（全國冠軍），23日宜蘭縣長林姿妙等人，特前往家中茶園祝賀並張貼紅榜。

2021年第二屆全國有機茶TAGs競賽對獲得條形組翠蛙選（林立偉）的茶品敘述為：茶湯中充滿悠揚的蘭花及梔子花香氣，持久且渾厚，帶有清爽梨子和香瓜的水果香味，具有奶油甜香，口感鮮甜、滑順、甘甜、醇厚平衡且餘韻持久。

43歲林立偉為宜蘭縣大同鄉青農，為製茶二代承襲家業，與弟弟聯手經營父親的「玉露茶園」，他認為在競爭激烈的茶市場，要拼出一條新活路，必須轉型為有機茶，這是產業未來消費趨勢，也是對家鄉土地及對環境永續負責任的態度。

林立偉目前經營5公頃茶園，為三星地區農會大同鄉茶葉產銷班班員，也是宜蘭縣有機茶品質評鑑常勝軍，曾獲三屆（2017、2019、2021）宜蘭縣有機茶王之殊榮，此次更獲得2021年全國有機茶TAGs分類分級評鑑「條形組」翠蛙選，可謂是2021全國及宜蘭縣有機茶雙冠王。

林姿妙縣長對於林立偉榮獲今（2021）年全國有機茶TAGs分類分級評鑑「條形組」最高榮譽翠蛙選，表達祝賀之意，並肯定其用心於製茶產業，表現非常傑出。此外，更表示宜蘭縣好山好水出好茶，不管是大同鄉玉蘭茶、冬山鄉素馨茶、三星鄉上將茶或礁溪鄉五峰茶，皆各具特色、各有擁護者，歡迎全國消費者多加採購，共同支持宜蘭在地好茶。

宜蘭農業處則表示，全國有機茶TAGs分類分級評鑑競賽，是以農委會茶葉改良場的台灣茶葉分類分級系統（TAGs）進行五感評比與風味描述，並邀請產、官、學界茶葉專家擔任主審品評，依外觀、水色、香氣、滋味審慎斟酌計分，該TAGs風味輪評鑑機制除以淺顯亦懂的方式讓消費者更容易了解茶的風味特色，更結合溯源制度，達到產品安全、產地明確、消費者安心的三贏局面。

另這次競賽除大同鄉林立偉榮獲條形組翠蛙選，三星鄉茶農黃子誠亦獲得球形組銅蛙選，歡迎全國鄉親好朋友多加利用手中的振興五倍券、農遊券來支持宜蘭優質好茶。

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