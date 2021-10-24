　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

改善偏鄉交通、打造青年住宅　林明溱施政總報告6大施政面向

▲南投縣長林明溱於縣議會進行施政總報告（下同）。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長林明溱於縣議會進行施政總報告（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣議會21日召開定期會，縣長林明溱出席進行施政總報告，就111年總預算及財政、基礎建設、觀光和產業發展、青年返鄉等6大面向施政成果詳細說明，未來將繼續推動偏遠鄉鎮交通改善，以及青年住宅二、三期工程等，讓南投縣更加幸福宜居。

林明溱說，南投縣財政體質較弱，但多年來致力於開源節流、持續改善財政，不但基礎建設沒有打折扣、債務更大幅降低，屢獲財政部評鑑肯定；他感謝全體議員的鼎力支持，未來將持續推動財政健全、完善基礎建設、充實校園教育學習環境、促進觀光及產業發展、創造青年返鄉友善環境及重視老人福利等面向施政。

林明溱說明，在基層建設方面，中寮鄉環鄉道路─投22連接26線第2、3期工程已於本年度分期全部開工，總經費12億9千萬元，完工後將大幅提升地方交通服務水準及產業發展；國姓通往水里鄉新興村的投147線道路道路拓寬工程，從南港村水鹿原鄉公園附近（147線4K+625）至147線7K+300路段已開工，總經費3億2530萬元，後續至水里鄉路段拓寬計畫也正積極規劃中，將爭取明年度前瞻計畫經費，打通國姓至水里交通動脈；斥資8461萬元進行的鹿谷鄉151乙線拓寬改善工程，也已完工通車，對延溪公路假日車潮紓解頗具效益，鹿谷鄉親大表肯定。

▲南投縣長林明溱於縣議會進行施政總報告。（圖／南投縣政府提供）

在創造青年返鄉友善環境方面，林明溱指青年住宅興建案第一期工程已於9月份動土，第二期工程也將啟動，後續將在藍田市地重劃區規劃推動第三期青年住宅興建案，南投市多功能兒少館也正加緊施工中，預計110年5月中旬完工，未來除提供0至2歲育嬰照顧，也作為里民及青少年活動、社會福利服務中心等多元服務之用，讓青年能返鄉安居育兒、就業打拚。

在教育方面，縣府積極爭取整建與充實體育設施經費1億940萬元，整建雙冬國小等10所學校半戶外運動場；另呼籲中央核撥前瞻計畫預算200億元補助全國國中小教室裝設冷氣後，獲閣揆蘇貞昌善意回應，補助本縣8億9352萬元，本縣自籌配合款1億1043萬元，改善縣內173所學校3619間教室裝設7235台冷氣，共4萬2千名師生受惠。

在促進觀光及產業發展方面，因應新冠肺炎衝擊觀光及產業發展，在疫情緩解之際，林明溱指縣府積極配合觀光局「2021自行車旅遊年」觀光主題，串聯中部7縣市，自9月16日至10月31日期間，精選中台灣20條特色自行車道，推出自行車數位集章闖關任務並參加抽獎活動，吸引大量遊客；另也舉辦農產行銷活動，並輔導農會及青農推出蔬菜箱，突破疫情限制、改善農民經濟。
 

►微熱山丘砸18億轉戰南投新設旺來園區　打造全新森林化觀光工廠

►「午後の紅茶」奶茶讓胰臟癌現形？　醫師說「關鍵真相」

►國6驚見摸黑測速取締　網驚：政府回收5倍券？國道警回應了

►飯店級枕頭才200元！

ET快訊
混血正妹「17歲扛百萬債」4年還清　拚上國立大學！
孩童小便斗大號！幼兒園師命令「徒手撿屎」　影片瘋傳網全怒了
本土劇女星下身突血崩！　病因成謎「沒得救」
11／2後八大有望鬆綁？　陳時中曝規劃
「林昶佐比陳柏惟更容易被罷免啦」　他點出2原因
第12輪BNT加開接種站「逾5.9萬名額」　剩餘數量曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南將軍吼音樂節首日逾20萬人次搖滾狂歡　黃偉哲和于子育合唱感動全場

東港迎王祭典今午開鑼　馬英九提前造訪祈福

黃偉哲任內積極推動台南藝文　展演能量六都第一

南投縣代表隊獲全運會第8名大會獎　自由車磨劍10年首度奪牌

改善偏鄉交通、打造青年住宅　林明溱施政總報告6大施政面向

埔里福興農場旅館區工程等11件作品　獲建築園冶獎

刪Q成功　桃園「罷王」發起人：再度完成民主罷免投票

城中城大火悲劇　苗栗客家大院舉辦消災祈福法會…超跑團助捐

打擊犯罪維護治安也要顧健康　金山警分流健檢好貼心

世界宗教博物館獲贈復刻版龍藏經　一窺清代藏傳佛教工藝之美

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

保羅沃克22歲愛女結婚了！　馮迪索「婚禮代父職」牽手入場

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

達人分享20個湯匙的隱藏用途 當房門固定器、幫快速剝蛋殼

柯佳嬿《無神》迷人反派嚇《想見你》小黃雨萱　變身「滿臉皺紋、頭髮斑白」算命老婦人

台南將軍吼音樂節首日逾20萬人次搖滾狂歡　黃偉哲和于子育合唱感動全場

東港迎王祭典今午開鑼　馬英九提前造訪祈福

黃偉哲任內積極推動台南藝文　展演能量六都第一

南投縣代表隊獲全運會第8名大會獎　自由車磨劍10年首度奪牌

改善偏鄉交通、打造青年住宅　林明溱施政總報告6大施政面向

埔里福興農場旅館區工程等11件作品　獲建築園冶獎

刪Q成功　桃園「罷王」發起人：再度完成民主罷免投票

城中城大火悲劇　苗栗客家大院舉辦消災祈福法會…超跑團助捐

打擊犯罪維護治安也要顧健康　金山警分流健檢好貼心

世界宗教博物館獲贈復刻版龍藏經　一窺清代藏傳佛教工藝之美

上網賣馬祖頂級陳高挨罰1萬　醫師打行政訴訟又吞敗

台南將軍吼音樂節首日逾20萬人次搖滾狂歡　黃偉哲和于子育合唱感動全場

何潤東問「婚後該跟公婆住嗎」？　孫儷「精闢分析」網讚爆

「民進黨那兩招沒用了！」　羅智強：台中人讓我知道台灣還有是非

高雄販毒情侶檔落網！藥腳供特徵「就愛黏作伙+最萌身高差」

東港迎王祭典今午開鑼　馬英九提前造訪祈福

李雲迪「賣春女影片」38元售賣　觀看她爆乳彈鋼琴…本尊身分曝光

不續任台大校長　陳文茜讚管中閔：台灣還是有懂得捨棄權力的人

大改款Range Rover將於10／26發表　LSUV先驅換上新平台、新動力

新北今晨17.5度！今晚至明晨再迎一波濕冷　轉晴時間點曝光

老闆抗疫情放大絕！「比基尼辣妹」芭樂擺胸前…網鼻血狂噴：吃芭樂降降火

地方熱門新聞

桃園「罷王」：再度完成民主罷免

城中城大火悲劇　超跑團助捐

南投BNT等3種疫苗和6年齡層將於22日陸續開打

即／彰化週六晚上「送肉粽」儀式　路線圖曝光

打擊犯罪也要顧健康　金山警分流健檢

3000人傻眼！陳柏惟才現身晚會　吃屎哥衝上台鬧場

太平青鳥展翅開幕　林右昌從太平國小開箱基隆

桃園觀音萬聖南瓜節　精彩揭幕

父子檔勾結外人偷鋼筋建材

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

黃偉哲任推展演能量六都第一

新北漁人碼頭焰火秀　萬聖節推深夜食堂

即／台大驚傳路樹倒塌！1學生遭壓

新店平廣溪封溪護魚顧生態

更多熱門

相關新聞

地方首長接連表態　林明溱挺朱立倫：國民黨需要理性的領導者

地方首長接連表態　林明溱挺朱立倫：國民黨需要理性的領導者

在9月25日投票的前一週，國民黨雲林縣長張麗善18日晚間在臉書表示，與主流民意站在一起的國民黨，才是人民需要的國民黨，並表態「我相信朱立倫，我支持朱立倫」。南投縣長林明溱19日上午也在臉書公開宣示：全力支持朱立倫。

林明溱幫藍中部首長拉票並自薦：若藍執政當交長

林明溱幫藍中部首長拉票並自薦：若藍執政當交長

中部7縣市首長喊話中央　加買莫德納BNT或放寬自購

中部7縣市首長喊話中央　加買莫德納BNT或放寬自購

貪污判囚7年確定！南投議員游宏達：沒證據的冤案

貪污判囚7年確定！南投議員游宏達：沒證據的冤案

南投縣慶祖父母節推祖孫共廚拿好禮名額遭秒殺

南投縣慶祖父母節推祖孫共廚拿好禮名額遭秒殺

關鍵字：

林明溱南投縣議會施政總報告

讀者迴響

熱門新聞

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

Gino竟是幕後金主「按摩店連開19家」

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

小鐘脫口「睡過林莎」！她害羞認了：交換過唾液

不再是好朋友了！切割孫協志　夏宇童開酸「現在是普通朋友」

無碼AV真相曝光　網崩潰：被騙10幾年

吳宗憲《玩很大》痛哭！坤達聽到「他的歌」落淚

「好想你的懶O」陳修將殺女友　疑死者玩火自焚

玩狼人殺一半羊水破了　資生堂千金報喜生雙胞胎

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

全聯堅持不上市？　林敏雄有2理由

刪Q！民進黨派誰打顏寬恒？　他被點名出戰補選

房仲迷倒富婆　變臉嫌「年紀比我媽大」告性騷擾

14歲國中生罹這病　醫大驚：怎可能？

更多

最夯影音

更多
嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦
Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面