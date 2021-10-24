改善偏鄉交通、打造青年住宅　林明溱施政總報告6大施政面向

▲南投縣長林明溱於縣議會進行施政總報告（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣議會21日召開定期會，縣長林明溱出席進行施政總報告，就111年總預算及財政、基礎建設、觀光和產業發展、青年返鄉等6大面向施政成果詳細說明，未來將繼續推動偏遠鄉鎮交通改善，以及青年住宅二、三期工程等，讓南投縣更加幸福宜居。

林明溱說，南投縣財政體質較弱，但多年來致力於開源節流、持續改善財政，不但基礎建設沒有打折扣、債務更大幅降低，屢獲財政部評鑑肯定；他感謝全體議員的鼎力支持，未來將持續推動財政健全、完善基礎建設、充實校園教育學習環境、促進觀光及產業發展、創造青年返鄉友善環境及重視老人福利等面向施政。

林明溱說明，在基層建設方面，中寮鄉環鄉道路─投22連接26線第2、3期工程已於本年度分期全部開工，總經費12億9千萬元，完工後將大幅提升地方交通服務水準及產業發展；國姓通往水里鄉新興村的投147線道路道路拓寬工程，從南港村水鹿原鄉公園附近（147線4K+625）至147線7K+300路段已開工，總經費3億2530萬元，後續至水里鄉路段拓寬計畫也正積極規劃中，將爭取明年度前瞻計畫經費，打通國姓至水里交通動脈；斥資8461萬元進行的鹿谷鄉151乙線拓寬改善工程，也已完工通車，對延溪公路假日車潮紓解頗具效益，鹿谷鄉親大表肯定。

在創造青年返鄉友善環境方面，林明溱指青年住宅興建案第一期工程已於9月份動土，第二期工程也將啟動，後續將在藍田市地重劃區規劃推動第三期青年住宅興建案，南投市多功能兒少館也正加緊施工中，預計110年5月中旬完工，未來除提供0至2歲育嬰照顧，也作為里民及青少年活動、社會福利服務中心等多元服務之用，讓青年能返鄉安居育兒、就業打拚。

在教育方面，縣府積極爭取整建與充實體育設施經費1億940萬元，整建雙冬國小等10所學校半戶外運動場；另呼籲中央核撥前瞻計畫預算200億元補助全國國中小教室裝設冷氣後，獲閣揆蘇貞昌善意回應，補助本縣8億9352萬元，本縣自籌配合款1億1043萬元，改善縣內173所學校3619間教室裝設7235台冷氣，共4萬2千名師生受惠。

在促進觀光及產業發展方面，因應新冠肺炎衝擊觀光及產業發展，在疫情緩解之際，林明溱指縣府積極配合觀光局「2021自行車旅遊年」觀光主題，串聯中部7縣市，自9月16日至10月31日期間，精選中台灣20條特色自行車道，推出自行車數位集章闖關任務並參加抽獎活動，吸引大量遊客；另也舉辦農產行銷活動，並輔導農會及青農推出蔬菜箱，突破疫情限制、改善農民經濟。



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