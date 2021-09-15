藍營中部5百里侯競選連任　林明溱幫拉票自薦：若藍執政當交長

記者高堂堯／南投報導

明年又是4年一度的地方大選，上屆斬獲15縣市的國民黨有多名百里侯可能競選連任，南投縣長林明溱今天公開幫中部各藍營縣市首長「拉票」、希望他們當選連任，也笑稱若現在中央是國民黨執政，已做滿2屆的他和苗栗縣長徐耀昌堪任交通部長、經濟部長；台中市長盧秀燕等其他地方首長則對林明溱多所讚許，尤其是任期內減債達60億、建設反而更多，政績有目共睹。

▲藍營中部7縣市首長今齊聚，南投縣長林明溱（中）祝福眾人順利當選連任。（圖／記者高堂堯攝）

包括竹縣、苗中彰投雲、嘉義市等藍營執政的7縣市首長，今天齊聚南投縣政府，除提出中臺灣觀光活動聯合行銷計畫，串聯各地自行車旅遊的經典行程或景點，希望振興觀光產業。

▲▼南投縣長林明溱毛遂自薦，若藍執政中央可當交通部長、苗縣長徐耀昌任經濟部長。（圖／記者高堂堯攝）

林明溱致詞時表示，徐耀昌當年任頭份鎮長時，他也時任集集鎮長，後來徐轉任立委、他也前進立院，2014年又同時選上縣長、連任至今，2人相當有緣分；而現場7縣市首長，他跟徐耀昌都要退休了，「可惜現在不是國民黨執政，否則徐耀昌一定當經濟部長，我來當交通部長。」引起現場一陣笑聲，林明溱也預祝所有與會首長都能當選連任。

徐耀昌也說，他當完鄉鎮首長後就先跑去立法院當了4屆立委，林明溱後來也一起到了立法院、又同步當上苗栗和南投縣長，2人情如手足，所以當南投苦於缺少焚化爐和垃圾堆置問題時，苗栗就幫林明溱和新竹縣長楊文科燒（去化垃圾），有難同當。

台中市長盧秀燕指出，她對林明溱最佩服的是在財政紀律上的努力，剛上任時縣府債務高達160至170億，到今年已降到100億左右，還計畫降到百億以內，幾乎減債2/5至一半，而債務減少、建設還更多更好，「這是有良心的政治人物。」



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