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中部7縣市首長喊話中央！加買莫德納BNT或放寬自購　救人要緊

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情衝擊民生經濟，但全國疫苗覆蓋率仍然不佳，南投縣長林明溱今公開表示，南投還有近6成縣民打不到疫苗、各縣市也有相同困境，因此聯合藍營中部7縣市首長向中央喊話「民進黨最照顧的高端也照顧了」，應以救人為種，儘速購入更多具國際認證的疫苗，若有困難就放寬地方自購疫苗的限制，不要有太多政治考量。

▲南投縣長林明溱向中央喊話，增購國際品牌疫苗或開放地方自購。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投縣長林明溱向中央喊話，增購國際品牌疫苗或開放地方自購。（圖／記者高堂堯攝）

包括竹縣、苗中彰投雲、嘉義市等藍營執政的7縣市首長，今天齊聚南投縣政府，除提出中臺灣觀光活動聯合行銷計畫，串聯各地自行車旅遊的經典行程或景點，也共同簽屬防疫宣言，喊出「聯手防疫，守護中台灣」的口號，希望振興觀光產業。

▲中部七縣市首長共同簽署防疫宣言，向中央喊話增購國際品牌疫苗或開放地方自購。（圖／記者高堂堯攝）

▲中部七縣市首長共同簽署防疫宣言，向中央喊話增購國際品牌疫苗或開放地方自購。（圖／記者高堂堯攝）

東道主林明溱致詞時表示，目前防疫措施已有成效，不可否認中央的努力，但疫苗普及化還沒做到，南投縣施打率僅百分之四十幾，還有近百分之六十沒打到，因此七縣市希望中央衛福部能再儘快、大量地購買疫苗給全國民眾施打，「最好是買莫德納、BNT輝瑞等品質較好的，接受度和施打意願低的少買。」

林明溱痛陳，南投年度招牌活動日月潭萬人泳渡、世界茶博會已停辦，連餐廳都無法完全開放內用、中秋節連在自家騎樓下都不能烤肉，顧慮的就是群聚感染，對經濟和整個中部地區的觀光事業傷害甚大。

林明溱認為，只要全國注射率達到8成以上，防疫工作就完成大半，但目前只有老年人打得到、在就業賺錢的年輕人打不到，非常不公平；如果中央買疫苗有困難，對自購疫苗的8項條件限制應放寬，讓願捐助經費的社會團體、企業界、地方縣市能集中力量買到更多；「救人要緊，不要政治因素牽涉太高」、「民進黨最照顧的高端也照顧到了，希望他們能寬懷胸襟。」

▲雲林縣長張麗善呼應林明溱，向中央喊話增購國際品牌疫苗或開放地方自購。（圖／記者高堂堯攝）

▲雲林縣長張麗善呼應林明溱，向中央喊話增購國際品牌疫苗或開放地方自購。（圖／記者高堂堯攝）

雲林縣長張麗善呼應道，全國從上半年開始至今籠罩在疫情、旱災和颱風雨災的陰霾中，要讓新冠疫情終結最重要的方法就是讓全民施打疫苗，但疫苗目前嚴重短缺且分配不均，莫德納還有300多萬人等不到第二劑，雲林縣施打率為48%、不及一半，尤其現在長輩、18到22歲族群都打了，但22至38歲這批活動力、經濟力非常強的中間族群，施打卻是遙遙無期。

「只靠國際捐贈、企業捐贈，台灣自購疫苗和編列經費在哪裡？事關台灣人的尊嚴！」張麗善表示，七縣市跟著林明溱的腳步，希望中央能夠鼎力支持地方自購疫苗。

彰化縣長王惠美則回顧，全台第一個新冠本土案例是從去年彰化白牌計程車司機染疫開始，後陸續有水果鍊、宗教鍊、萬華家族史等疫情，她感謝衛生局400多位同仁疫調快速確實，過程中都採用PCR，12小時內就能知道結果，對隔離者也以一戶一社工方式給予關懷，很快地就把疫情平息下來，也稱許疫情期間，中部七縣市治理平台在物資方面互通有無，讓大家都能平安度過。

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