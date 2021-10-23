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打高端無法入境美國　李艷秋提「兩個現實」批政府得意忘形

▲▼總統蔡英文施打高端疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文施打高端疫苗。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

美國宣布11月8日後入境旅客必須完整接種WHO認證的新冠疫苗，不過國產高端疫苗卻未列在名單內。對此，資深媒體人李艷秋認為，我們必須面對「兩個現實」，批評政府有什麼資格得意忘形。

李艷秋表示，雖然政府還在硬拗台灣是美國的綠色名單，入境不受限，但自11/8以後，沒有打滿兩劑疫苗，或打高端的人，進不了美國。

李艷秋指出，第一個要面對的現實是，高端不在美國認可的疫苗名單內，已打高端的75萬人又無法混打其他疫苗，該怎麼辦呢？陳時中說，全世界又不只有美國，壯哉斯言，但目前高端的全世界不只沒有美國，也沒有歐洲、日本、韓國…有的是印尼、帛琉及紐西蘭。

李艷秋說，當政府強推高端的時候，太多人質疑打高端將來出不了國，應該按部就班取得國際授權才是。當時政府卻操作「打高端=愛台灣」，用救命疫苗搞分裂，小英政府全球唯一。「現在打高端真的出不了國，怎麼辦呢？」

第二個現實是，李艷秋指出，要完整接種才能入境美國，但目前全台的兩劑接種率只有兩成，近八成的人出不去，陳時中說年底拚六成，就算拼成功，也還有四成的人沒打或只打一劑，而這個族群剛好就是30–50歲打疫苗不斷被插隊，卻最需要拚天下的主力。

李艷秋表示，在全球復甦的關鍵時刻，在各個國家頭角崢嶸、搶佔灘頭的時刻，他們卻被困在島上，他們錯過人生重要的機會，台灣也錯過再出發的契機。

李艷秋提到，在疫苗陸續到貨後，官員又開始橫眉豎目，似乎忘了這條疫苗路怎麼走過來的？到10/18為止，友邦贈、民間捐的疫苗，到了1318萬劑，佔到貨量的半數，如果沒有捐贈，目前的一劑覆蓋率只有三成，二劑完成率只有一成；「沒有郭董、台積電、慈濟周周到貨，源源不斷的BNT，很難想像現在台灣民眾有多焦慮，政府到底有什麼資格得意忘形？」

李艷秋抨擊，美國入境的新規定，硬生生打臉蔡政府。當全世界都在迎接疫後新時代時，台灣依舊進不來、出不去。不過沒關係，台灣人順從又健忘，就繼續瘋五倍券的中獎遊戲吧！

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李艷秋高端疫苗BNT蔡英文

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