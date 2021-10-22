獨／男大生打BNT送加護病房慘況曝　反覆燒7天心臟衰竭指數破2萬

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名大二男學生，在14日注射完BNT疫苗之後，連續發高燒被送進了加護病房，家屬投訴表示，小孩一向健康無病史竟突然出現心肌炎，不排除是疫苗造成。

▲20歲黃姓男大生打完BNT後反覆發燒，檢查為心肌炎，被送進加護病房 。（圖／記者吳奕靖攝）

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黃媽媽向《東森新媒體ETtoday》投訴，他的小孩今年20歲，就讀高雄一間大學，14日上午的時候在學校注射了BNT 疫苗，隔天晚上九點多就發高燒，16日就前往住家附近的診所看診，不過狀況並沒有好轉，一度還燒到40度，18日媽媽覺得不對勁，就把小孩送到了阮綜合醫院掛急診。

住院之後還是持續在發燒，甚至在22日的凌晨被送進了加護病房，黃媽媽說「凌晨才跟我說是心肌炎，我前兩天就一直問醫生說，症狀很像是心肌炎，到底是不是，他說那個時候還不是，而且抽血，血液的部分報告並沒有異常，醫院也有安排照心臟超音波，安排了兩次，也沒有看到異常，直到前天血壓也變得很低，昨天不僅更低，還持續發燒，醫生才緊急幫忙抽血做檢查，才發現心臟有問題，是心肌炎才轉到加護病房」。

▲黃姓男大生打完BNT後反覆發燒，因心肌炎被送進加護病房 。（圖／記者吳奕靖攝） 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲黃媽媽認為兒子突罹心肌炎，跟疫苗有關。（圖／記者吳奕靖攝）

黃媽媽質疑20歲的兒子，過往沒有任何相關病史，是一個非常健康的大男孩，不過卻在打完BNT疫苗之後發生心肌炎，非常肯定的認為「是疫苗造成」。而詢問阮綜合醫院，僅表示「病人狀況越來越好」，不過這樣的說法，讓黃媽媽非常擔心，因為今天的心臟衰竭指數還偏高到兩萬多，黃爸爸也強調「之前都說心臟沒有問題，今天檢查的時候說有兩項（結果）異常偏高，所以要留在加護病房」，院方的回應，他們無法理解。

高雄市衛生局指出，目前尚未接獲這起接種疫苗不良反應的相關通報。

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