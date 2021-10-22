AZ混打BNT「會像被車撞」？台大醫曝一好一壞：發燒機率多5%

▲疫苗擴大開打。（示意圖，非新聞當事人／記者林悅翻攝）

記者許若茵／綜合報導

衛福部昨公布第13輪規劃開放AZ混打BNT，不過民眾擔心副作用恐怕會很強烈。有醫師表示，比起接種兩劑AZ，混打BNT發燒比例可能會增加，但卻也可以降低血栓風險。

衛福部長陳時中昨日宣布AZ混打BNT方案，將於第13期會提供部分第一劑接種AZ超過10周的民眾，用BNT疫苗完成第二劑，而且是全年齡開放，期程則是11月上旬就有可能。今指揮中心公布，預估有55萬人符合資格。

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陳時中今表示，至今混打很難比較短期、長期好處，而兩劑接種相同疫苗相對安全性較高，除非第一劑有強烈過敏反應，否則打同疫苗比較好，但他也強調「尊重大家的選擇」。目前疫苗平台尚未提供AZ登記打BNT，陳時中說，近期將會進行系統修改，屆時再開放。

台大兒童醫院院長黃立民認為，比起接種兩劑AZ，AZ混打BNT發燒比例可能略高，約增加5%~10%，但發燒通常會在1~2日內解除，混打也可以減少血栓風險。

▲民眾接受疫苗注射。（示意圖，非新聞當事人／記者沈繼昌翻攝）

前台大感染科醫師林氏璧今在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文指出，對於AZ第二劑混打mRNA疫苗，的確有資訊顯示，混打可以達到較好的中和抗體和T細胞免疫，在加拿大和瑞典的研究也顯示AZ混打mRNA保護力是比接種兩劑AZ高。

不過林氏璧說明，目前對疫苗保護力的觀察，除了施打後短期的保護力外，可以維持多久也是重點。「mRNA疫苗目前看來抗體掉下來是比較快的」，打完5~8個月後，抗體就會有不定程度的下降，反而腺病毒載體疫苗可以撐比較久。

「現在把抗體打高高，不一定有太大意義」，林氏璧認為，想要回國後免隔離可能已經是半年後的事情，民眾應該會希望半年後要出國前，再打一劑mRNA疫苗衝高抗體比較安全，且根據加拿大研究顯示，接種兩劑AZ疫苗防重症效果可以維持很好，並沒有輸給mRNA或是混打多少。

此外，林氏璧提醒，如果混打兩種不同平台的疫苗，就要承受兩種不同風險，不可忘記AZ第一劑、mRNA第二劑，都是不良反應較高。

林氏璧表示，以目前世界趨勢看來，大概半年後要考慮第三劑的問題，「我個人其實沒有太建議一般人打AZ的要很執著一定要打到mRNA混打。AZAZ，AZ混mRNA，都好！」但對於醫護或是邊境防疫人員會在第一線面對Delta，林氏璧則建議要「強烈考慮混打」，拉高抗體。