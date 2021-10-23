陳柏惟罷免案來了！投票蓋章避開「5個雷點」　「三寶」記得帶出門

▲陳柏惟罷免案。（圖／記者許立昕整理製圖）



記者蔡文鈴／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案今（23）日登場，投票時間自早上8點至下午4點，出門投票記得攜帶「三寶」投票通知單、身分證、印章前往指定投開票所，蓋章時務必蓋好，以免選票成為無效票。《東森新媒體ETtoday》整理本次罷免案重點，以及過關門檻，帶您一次瞭解。

一、投票必知

時間：10月23日，上午8點至下午4點。

攜帶攜帶身分證、印章、投票通知單。

由於正值防疫期間，請記得佩戴口罩，配合量測體溫、手部消毒，以及保持社交距離排隊投票。

二、投票章怎麼蓋

根據中選會規定，有效票必須使用選舉章來蓋，不管是蓋在該候選人號次上、圖像上、名字上，或者擦邊蓋在候選人的格子旁邊，「能辨為圈選何組或何人或何政黨者，應屬有效票」

二、正反方罷免立場

正方：「刪Q領銜人」楊文元提出四個罷免理由

1.無心地方服務，承諾政見一再跳票

台中火力發電廠與台中市空氣議題、與於台灣各地廣設服務處。

2.無心監督民意所託，背離選區民意

贊成進口美國豬肉、對大麻與社會議題態度。

3.發言荒腔走板，失格、失言新聞頻傳

針對立法院質詢建議成立中國司、內交部，與臉書「打手槍」發文。

4.面對反對聲音，經常使用暴力及恐嚇言論於立法院審查監察院人事案追打國民黨立委吳怡玎，面對反萊豬議題，透過臉書直播放話「1打35」。

反方：陳柏惟以「做台灣的工，走台灣的路」為題，秀出政績

陳柏惟表示，在任立法委員一年半期間，出席率100%，蟬聯優秀立委，截至2021/7/12止，在立法案共提出19案法律主提案、16案共同提案，進行134次口頭質詢、18次書面質詢，參與全國性活動419場次。在地方，推進184場會勘及地方建設、舉辦172次地方公益活動。上任至今選服陳情案件達2,610件。

三、罷免案通過門檻

根據選罷法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。

台中市選委會於10月13日公布台中市第二選區投票人數，總計總計29萬4976人，換算同意門檻四分之一，需要7萬3744張同意票，罷免才算通過。

台中市第二選區投票人數，包括沙鹿區7萬3357人、烏日區6萬1037人、大肚區4萬5309人、龍井區6萬2032人、霧峰區5萬3241人，總計29萬4976人。

▲陳柏惟。（圖／陳柏惟服務處提供）



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