網紅牙醫PO陳柏惟露點照　發祭品文「練回體脂12%並穿女裝直播」

▲史書華發祭品文表示若成功留下陳柏惟將穿女裝直播。（圖／翻攝史書華臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

基進黨立委陳柏惟罷免案23日投票，喊罷跟反罷不斷攻防，網紅牙醫史書華22日貼出上身照表示，若能夠成功留下陳柏惟，將重新把體脂練回12%，並換上女裝與陳柏惟開直播。

史書華透過臉書發布祭品文表示，若留下3Q「拎杯再一次練回體脂12％」、「並且換上女裝跟3Q直播」。對此網友紛紛留言表示支持，「伊森要說到做到喔，不然爛掉」、「截圖了」、「為了讓伊森完成穿女裝的心願，為3Q拉票，衝了」，更有網友提出加碼要求表示「史醫師的祭品文可以為，只要3Q留下就跟3Q直播跳舞機比賽，我很好奇你們兩個誰會比較強？」。

史書華日前曾力挺陳柏惟，參與中部醫師串連力挺陳柏惟組成的「反惡霸聯盟」，呼籲更多人站出來聲援、力挺陳柏惟。

罷免陳柏惟明日投票，陳柏惟今天凌晨4點繼續進行「100小時民主最後一哩路」行程。有媒體問到他，行走92小時的他，內心有什麼想法。

陳柏惟表示，他花了蠻多時間在土地上行走，遇到很多鄉親給我們很多反應，不管是喜歡他或是討厭他，這段時間他蠻深刻地自我反省檢討，看看自己到底還有哪些不足的東西，得到一些結論。

陳柏惟指出，過去他心直口快，常造成人家誤會，未來說話會小心點、圓融點，他想做的事情太多太大，4年都不一定能完成，1年9個月被檢驗，雖然倉促，希望大家給更多時間，把對選區的願景作完。

另外，他也強調，10年前發生很多事件，發生很多過錯，但是10年前那個陳柏惟，在那些事件後就已經消失了，「希望可以用剩下的時間，盡最大努力來彌補過去的錯誤。」

▼陳柏惟苦行92小時。（圖／陳柏惟服務處提供）

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