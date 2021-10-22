啟德機械起重打開總部大門　爺奶體驗大車死角兼賞巨吊車：過癮



▲新竹市監理站今日上午在寶山啟德重機總部舉行交安宣導。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市監理站與啟德機械起重公司今日上午在寶山總公司舉行宣導活動，本場活動設定族群為銀髮族爺奶，除了和長者們分享高齢者在馬路經常遇見的危險，提醒現場注意路口安全，同時還安排模擬路口環境，讓爺奶們實際演練路口禮讓、行人穿越需知、機車二段式轉彎丶內輪差及視野死角丶機車變換車道等項目，爺奶們不只學習交通安全，在現場看到各式大型吊車也大飽眼福。

隨著台灣邁入高齡化社會，人口老化快速與高齡者相關的生活議題也逐漸受到重視。新竹市監理站站長朱詩蘅表示，近年來，65歲以上高齡用路人發生交通事故死亡人數日漸攀升，依據交通部道安會「道安資訊平台」統計，2020年高齡者(65歲以上)發生交通事故死亡人數就高達1235人，其中使用機車者為635人佔50%以上，因此如何有效降低高齡者發生交通事故的機率，強化高齡用路人對於「行」的交通安全觀念，成為刻不容緩的重要議題。

▲▼啟德重機派出大型卡車，在模擬現場為爺奶示範視野死角。





為了讓爺奶們身歷其境，現場還安排模擬路口環境，實際演練路口禮讓、行人穿越需知、機車二段式轉彎丶內輪差及視野死角丶機車變換車道等交通注意事項。參與活動的張阿嬤及許伯伯説，車鑑案例讓自己更注意路口安全，否則等眼睛看到後再反應根本來不及。

本次交通宣導活動選在寶山啟德機械起重寶山的基地總部，現場也停放著各式大吊車，爺奶們課後還可大飽眼福，近距離觀賞各式罕見巨車，直呼「過癮」。

▲▼廠區內停放多台大型吊車，爺奶們上課之餘還順便大飽眼福。

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