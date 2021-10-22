　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

啟德機械起重打開總部大門　爺奶體驗大車死角兼賞巨吊車：過癮

▲啟德重機打開總部大門　爺奶體驗大車死角兼賞巨吊車：過癮。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹市監理站今日上午在寶山啟德重機總部舉行交安宣導。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市監理站與啟德機械起重公司今日上午在寶山總公司舉行宣導活動，本場活動設定族群為銀髮族爺奶，除了和長者們分享高齢者在馬路經常遇見的危險，提醒現場注意路口安全，同時還安排模擬路口環境，讓爺奶們實際演練路口禮讓、行人穿越需知、機車二段式轉彎丶內輪差及視野死角丶機車變換車道等項目，爺奶們不只學習交通安全，在現場看到各式大型吊車也大飽眼福。

隨著台灣邁入高齡化社會，人口老化快速與高齡者相關的生活議題也逐漸受到重視。新竹市監理站站長朱詩蘅表示，近年來，65歲以上高齡用路人發生交通事故死亡人數日漸攀升，依據交通部道安會「道安資訊平台」統計，2020年高齡者(65歲以上)發生交通事故死亡人數就高達1235人，其中使用機車者為635人佔50%以上，因此如何有效降低高齡者發生交通事故的機率，強化高齡用路人對於「行」的交通安全觀念，成為刻不容緩的重要議題。

▲啟德重機打開總部大門　爺奶體驗大車死角兼賞巨吊車：過癮。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼啟德重機派出大型卡車，在模擬現場為爺奶示範視野死角。

▲啟德重機打開總部大門　爺奶體驗大車死角兼賞巨吊車：過癮。（圖／記者陳凱力翻攝）

為了讓爺奶們身歷其境，現場還安排模擬路口環境，實際演練路口禮讓、行人穿越需知、機車二段式轉彎丶內輪差及視野死角丶機車變換車道等交通注意事項。參與活動的張阿嬤及許伯伯説，車鑑案例讓自己更注意路口安全，否則等眼睛看到後再反應根本來不及。

本次交通宣導活動選在寶山啟德機械起重寶山的基地總部，現場也停放著各式大吊車，爺奶們課後還可大飽眼福，近距離觀賞各式罕見巨車，直呼「過癮」。

▲啟德重機打開總部大門　爺奶體驗大車死角兼賞巨吊車：過癮。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼廠區內停放多台大型吊車，爺奶們上課之餘還順便大飽眼福。

▲啟德重機打開總部大門　爺奶體驗大車死角兼賞巨吊車：過癮。（圖／記者陳凱力翻攝）

►「時薪73.8元」保全秀血汗薪資條　控「被和解」欠薪船過水無痕

►陳修將小女友身上有舊傷　高大成關鍵2點認長期家暴：人早死了　

►竹北新貴城「公園搭帳露一晚？」　「平價」罰金曝光好意外

►清大生「當沖」冰箱　3方面交她轉身淡定翻倍！4千網友全炸了

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
獨／20歲男大生打BNT送加護病房　心臟衰竭指數破2萬
日料店遭Toyz批評　蕭敬騰首反擊「他是空氣」：沒資格跟我說
法拉利vs.賓士路口對決！　相撞慘狀曝
快訊／基隆女導遊確診　雙北足跡公布範圍廣
2022年運勢最旺「4生肖」！　整年賺不停
金宣虎16年摯友忍不下去了！　PO出婚紗照反擊
台中人注意！台灣大道「這路口」已開出1600張紅單

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影城痴漢是電子工程師！外套遮手摸女大腿　「暗黑快感」4度犯案

法拉利闖紅燈vs賓士搶快左轉　同步違規意外「對決」慘狀曝

酒店砸150萬建「防疫系統」求快開業　幹部曝停工5個月心酸

啟德機械起重打開總部大門　爺奶體驗大車死角兼賞巨吊車：過癮

台中人注意！台灣大道、忠明南路口　3原因開出1600張紅單

夜闖詭異海域摸蛤！強風狂吹他失溫受困沙洲　手機成救命光明燈

PTT爆料陳柏惟「聘哥哥當助理」　刑事局：盜4帳號發言

高三女U2會男大生慘遭「謎片對待」　做筆錄崩潰撞牆女警相擁泣

台中第一鬼樓要辦「末日派對」！消防安檢不合格挨轟　業者回應了

撞壞大哥的車被教訓跳槽竹聯幫　新老大揪10多人砸車還撞傷女警

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

超驚悚！婦女抱嬰兒走路滑手機 踩空「直墜下水道」暖心民急拉起

影城痴漢是電子工程師！外套遮手摸女大腿　「暗黑快感」4度犯案

法拉利闖紅燈vs賓士搶快左轉　同步違規意外「對決」慘狀曝

酒店砸150萬建「防疫系統」求快開業　幹部曝停工5個月心酸

啟德機械起重打開總部大門　爺奶體驗大車死角兼賞巨吊車：過癮

台中人注意！台灣大道、忠明南路口　3原因開出1600張紅單

夜闖詭異海域摸蛤！強風狂吹他失溫受困沙洲　手機成救命光明燈

PTT爆料陳柏惟「聘哥哥當助理」　刑事局：盜4帳號發言

高三女U2會男大生慘遭「謎片對待」　做筆錄崩潰撞牆女警相擁泣

台中第一鬼樓要辦「末日派對」！消防安檢不合格挨轟　業者回應了

撞壞大哥的車被教訓跳槽竹聯幫　新老大揪10多人砸車還撞傷女警

山路極速飆車化妝　熊熊崩潰大喊「我想生了！」

桃園土地出現報復性搶地潮！3重劃區標脫金額達218.8億元

李雲迪涉嫖…「火辣女神愛徒」IG遭灌爆！　無奈發聲：他人很nice

內湖凶宅打6折8組人搶標　傻眼！出最高價也買不到

大咖男神探班台八引起騷動　偷問劇情讓王彩樺討救兵

富邦悍將30日菜鳥日　徐懷鈺開球全面屍控

《以吾之名》無雷短評！韓韶禧成「復仇女神」男主角其實不是安普賢

【廣編】五倍券助攻　遠百週年慶買氣開紅盤

陳冠宇在中繼穩定　本季剩餘賽事可能都在牛棚

「生」？「不生」？ 信義房屋新廣告大膽討論社會議題

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

社會熱門新聞

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

新莊女遭養子砍14刀慘死　逃跑畫面曝

女助理戀上工程師　3個月上摩鐵21次

枉死女嬰頭七！網紅「拍到腳印照」

新莊養子14刀逆倫弒母！搶走36萬僅剩8萬

22刀砍死嬤！逆孫：給機會還不給錢

全國首例！破解任天堂Switch　200款遊戲任你玩

幫大哥慶生！軍人竟爬上大嫂床：讓我X…她驚醒崩潰

3寶爸攝影師兼差外送　慘遭公車輾斃

蔡英文宣揚婦幼安全　攝助拐少女梯間嚐禁果

逆子砍死老母…搶30萬去情色按摩

13歲女淪獸父洩慾工具　她淚求法官：爸爸關起來

鳳梨友愛女疑遭虐死？高大成：機率是0

更多熱門

相關新聞

開車怎麼抓右側距離？網給回答

開車怎麼抓右側距離？網給回答

不論新手老手，剛學會開車、或剛換新車總要重新熟悉車距。有網友就表示，自己最近開車上路，但對「距離感」不太清楚，常常不知道右邊還有多少距離，怕一不小心就碰到路人或機車，讓他好奇有沒有什麼方式可以訓練「開車的距離感」？

「交通安全月」喚起全民風險認知

「交通安全月」喚起全民風險認知

高齡者行的安全　台東縣府社福關懷據點宣導

高齡者行的安全　台東縣府社福關懷據點宣導

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘

阿伯搖擺過馬路！右邊騎士撞一團　他秒裝沒事走了

阿伯搖擺過馬路！右邊騎士撞一團　他秒裝沒事走了

關鍵字：

交通安全啟德死角馬路

讀者迴響

熱門新聞

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

疑聘金談不攏！女街頭跪求別走　男友：放過我吧

對朋友最大方慷慨的3大星座

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

亞歷鮑德溫誤殺現場畫面！

快訊／今新增2本土「都在基隆」、另增6境外

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

NanaQ正面反擊酸民！

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面