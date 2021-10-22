快訊／富邦金董座蔡明興染Delta！境外移入最新基因定序出爐

記者洪巧藍／台北報導

富邦金證實董事長蔡明興確診新冠肺炎，並且在專責病房隔離當中，指揮中心日前對此表示涉及隱私不會確認或否認，但外界普遍認為蔡明興與美國境外移入個案（案16448）年齡與時間較為相符。指揮中心今日公布最新一週基因定序結果，新增5例境外移入染Delta，案16448也確認感染。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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▲境外移入確定病例病毒定序。（圖／指揮中心提供）

為嚴防Delta病毒入侵，指揮中心加強邊境管制，另自7/2起每週境外移入病例都進行基因定序，指揮中心羅一鈞表示，過去一週境外移入個案基因定序有5例定序出變異株，都是Delta，分別來自美國（案16422、案16884）、新加坡（案16404）、英國（案16442）、馬來西亞（案16453），5人中有3人符合突破性感染，曾經接種嬌生、AZ、科興。

根據指揮中心資料，案16448在10/16入境，於機場採檢確診，當時已經有發燒、肌肉痠痛、喉嚨痛等症狀，Ct值13.5，研判屬於急性期，剛感染不久，調查他分別在5月和7月各打過1劑AZ，屬於突破性感染。

針對媒體報導傳聞富邦金董事長確診一事，富邦金20日說明，該公司董事長日前自國外返台，於機場採檢確診（COVID-19）並強調，蔡明興目前於專責病房隔離中，健康狀況良好，公司及董事長感謝各界的關心，公司營運及各項業務不受影響。

▲富邦金控證實董事長蔡明興確診。（圖／富邦集團提供）