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藝FUN券6大QA！數位券「沒手機領不到」有解　157萬幸運兒快看

▲▼藝fun券（圖／記曾筠淇攝）

▲數位藝FUN券發生綁定同支號碼無法領取的窘境。（圖／記曾筠淇攝）

記者張乃文／整理報導

疫情後的振興期開跑，除了已經領取且開始使用五倍券外，各部會的加碼券也備受矚目。由文化部推出的600元「藝FUN券」從10/13首週抽出後，為期四週，每週都會公布幸運兒。但目前抽出兩次後，有大批中獎的網友表示，當初幫家人用同支手機號碼登記，如今發生無法領取的窘境。對此，文化部也提出解方，而藝FUN券相關資訊，《ETtoday新聞雲》也一次整理最常見的6大問題提供參考。

Q：藝FUN券中籤了怎麼領？

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A：數位藝FUN券中籤者，領取時間為10/20起，下載「藝FUN NEXT APP」登入後，即可成功領取，但使用期間是今年11/10起至明（111）年4/30止。

紙本藝FUN券則是11/10起才可持健保卡至四大超商事務機插卡取券，點選事務機首頁「藝FUN券」按鈕，插入健保卡，點選下一步並印出小白單，持單據至櫃檯向店員領取。而使用時間同樣為今年11/10起至明（111）年4/30止

Q：小孩、父母沒手機號碼，全都登記同支卻領不到？

A：文化部表示，將於第三週抽籤完畢（10/28）下午2點後，將所有中獎券統一歸戶於登記的手機號碼。換言之，若一家4人，個別登記藝FUN券，且都以同一手機號碼登記，其中有2人中籤，總共2份共1200元面額藝FUN券，將統一於該手機號碼領取。

▲▼文化部進行「藝FUN券」首輪抽籤。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部藝FUN券已連兩週抽出號碼。（圖／記者林育綾攝）

Q：前兩次都沒被抽中，我還有機會嗎？

A：共分4梯次舉行抽籤的藝FUN券，先前兩次分別為10/1320已抽籤完畢，最後兩次機會則落在10/27及11/3。中籤者名單會在隔天上午8:30於共通平台公告，並陸續以簡訊通知。由於每人最高有4次抽籤機會，只要登記一次，未抽中的將順延至下一次，直到4次抽籤結束，因此「越早登記機會越大」。

Q：藝FUN券要怎麼使用？

A：數位券部分下載好APP後，每張面額 100 元，消費時不找零；商品價格如大於藝FUN 券使用金額，差額部份需再繳現金或以其他支付工具支付。

紙本券的部分，文化部公布，上面印有 100 元、200 元與 300 元的 QR Code 各 1 個，總共 600 元；不可找零。

Q：藝FUN券可在哪使用？

A：除了可以在全國超過1萬家以上的藝文場所，包括展覽、表演、電影、書籍、唱片、工藝品或文創園區、藝文體驗，以及打賞街頭藝人等。另外，售票型的「線上展演活動」也納入藝FUN券適用範圍。

Q：藝 FUN 券消費如果想退貨，可以嗎？會收手續費嗎？

A：數位／於實體店家消費如需退貨，請依店家退換貨規定辦理，如需退還數位藝 FUN 券，自消費明細點選欲退還之消費資料，即會顯示QRCode，請店家掃描此 QRCode 即可退還。

紙本／於實體店家消費如需退貨，請依店家退換貨規定辦理，如需退還紙本藝 FUN 券，請提供身分證號予店家，以查核消費紀錄後辦理退還手續。另外，藝文展演預購票券平臺消費，則需依現行相關定型化契約規定辦理，如需退還藝 FUN 券，則洽各該票券平台客服詢問。

▲▼10/20前中籤號碼最新版。（圖／記者曾筠淇製）

▲10/20前各加碼券最新中籤號碼。（圖／記者曾筠淇製）

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關鍵字：

藝FUN券數位券紙本券文化部

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