快訊／台中5人疑接種亡！38歲女打高端　14天後急性心肌炎不治

▲台中38歲女疑接種第二劑高端後14天死亡，被診斷疑為心源性心肌炎導致不治。（示意圖／路透）
記者游瓊華／台中報導
台中市衛生局今天公布新增5例疑似接種新冠疫苗後死亡案例，其中一名38歲女性10月2日接種高端疫苗第二劑，雙十節出現嚴重痙攣、高燒等，經就醫檢查疑似心源性急性心肌炎，10月16日死亡，統計至今台中疑似接種高端疫苗死亡個案已有3例。
衛生局表示，這名38歲女性有急性腎損傷及低鉀血症病史，8月27日接種高端疫苗第1劑，10月2日接種高端疫苗第2劑，10月10日出現嚴重痙攣、高燒等，經就醫檢查疑似心源性急性心肌炎，10月16日死亡
除了38歲女性外，衛生局也公布，一名55歲男性、無疾病史，7月19日接種AZ第1劑，10月7日接種AZ第2劑後有胸悶情形，10月20日因胸痛就醫，經診治無效死亡，死因為心肌梗塞。
另外，一名80歲女性有糖尿病、高血壓病史，7月4日接種莫德納第1劑，9月23日接種莫德納第2劑，有頭暈、上半身痠痛情形。10月15日頭部劇烈疼痛，診斷為自發性腦內出血併中樞衰竭等，經就醫診治後10月18日死亡。
市府表示，對於疑似疫苗接種後死亡個案，都會主動關懷並發放慰問金，尊重家屬預防接種受害救濟意願，協助蒐集相關病歷資料送中央審查，以釐清死因與疫苗相關性。
讀者迴響