快訊／台中5人疑接種亡！38歲女打高端　14天後急性心肌炎不治

大陸國家衛健委今（22）日通報，10月21日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例43例。其中，本土病例28例（內蒙古11例、甘肅9例、陝西3例、寧夏2例、北京1例、貴州1例及青海1例），疫情至今已確定擴及9省（不含河北的無症狀感染者），防控形勢仍不樂觀。