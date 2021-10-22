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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「陳柏惟沒有褻瀆職責」　蘇貞昌：希望台中選民能讓全國看到智慧

記者楊蕓／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案明（23）日投票，行政院長蘇貞昌22日在立法院會答詢時，力挺陳柏惟在監督行政院時盡心盡力、理性問政，並沒有褻瀆國會議員的職責，「希望台中選民在選舉制度應用上，能讓全國看到很高的智慧。」

▲▼行政院長蘇貞昌提早在8點前到達立法院 避開抗議 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌 。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立委何欣純質詢時表示，台灣民主進入成熟階段，但最近卻心情沈重、感慨，陳柏惟已宣示，這次罷免案不是藍綠對決，是希望透過他的苦行能勇於承擔，希望把傷口縫合起來，她強調，罷免是公民權的行使，但民主不應抹黑、造謠、攻擊，痛批國民黨主席朱立倫傾全黨之力罷免，以民主之名行惡罷之實。

蘇貞昌表示，他同意何欣純的看法，民主制度設計有選舉、罷免，這是用罷免來補選舉不足之處，因此選舉出來的民意代表，除非代表民意期間有做不符合民意、有虧職守、操守人格的事情，再來罷免，而不應以政黨不同立場，來對其他政黨進行殲滅，或把個人過去的事情通通拿來算帳，這不是罷免制度設計的本旨 。

蘇貞昌接著力挺陳柏惟，認為他在監督行政院行使國會議員的權責時盡心盡力，「我認為他在國會並沒有褻瀆他的職責，對行政院的監督也盡心盡力，理性問政被肯定，希望台中選民在選舉制度應用上，能讓全國看到很高的智慧，台灣的民主制度更向前走。」

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