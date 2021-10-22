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21歲印地安裔女流產　檢方竟依「三級過失殺人罪」判刑4年

我們想讓你知道…21歲印地安裔女流產　檢方竟依「三級過失殺人罪」判刑4年

▲美國一名女子因「流產」而被判4年有期徒刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國一名女子因「流產」而被判4年有期徒刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者丁玟華／綜合報導

美國一名印地安裔21歲女子，日前因流產而被依三級過失殺人罪判處4年有期徒刑。檢察官認為，女子是因為吸食毒品導致流產，但根據胎兒的屍檢報告顯示，可能與先天性子宮異常或胎盤提早剝落有關，反駁了檢方的論點。這次判決受到全國孕婦權益倡導者協會（NAPW）的譴責，也引發網友批評。

根據《紐約時報》報導，奧克拉荷馬州21歲的女子普勞（Brittney Poolaw）流產後，被依三級過失殺人判處4年有期徒刑，檢方宣稱，普勞因為吸食冰毒才導致流產，在胎兒的屍檢報告中，毒品檢測也呈現冰毒的陽性反應，從而認定違反該州的法規。

▲女子吸食冰毒被檢方起訴。（示意圖／取得免費圖庫pixabay）

▲女子吸食冰毒致流產被檢方起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，全國孕婦權益倡導組織（NAPW）認為，奧克拉荷馬州的謀殺跟過失殺人法不適用於流產，除非她犯下「導致未出生嬰兒死亡的罪行」，且屍檢報告中，並未證實流產的主因就是冰毒，也有可能與先天性子宮異常或胎盤早剝有關。

普勞的案件引發眾怒，但這並不是一個獨立個案。在屬保守派的奧克拉荷馬州，法院裁定胚胎和胎兒為「兒童」，目的為了是執行該州禁止忽視兒童的法律，也因此起訴使用毒品的孕婦。

此次判決引起網友的抗議。根據全國孕婦權益倡導組織的研究，從1973年到2005年，有413起婦女因流產而被起訴，2006年到2020年，增加至1250起，暴增了3倍之多，這變得越來越普遍，而且越來越多。他們認為，必須阻止這一切。

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