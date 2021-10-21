結婚四年流產3次！　醫師發現她「異常掉髮」終於揪出禍首

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結婚四年流產3次！　中醫師周宗翰發現女子「掉髮」終於揪出禍首

一名女子有習慣性流產的問題，醫師發現原因出在甲狀腺，治療後終於成功生下寶寶。（示意圖／報系資料照）

▲一名女子有習慣性流產的問題，醫師發現原因出在甲狀腺，治療後終於成功生下寶寶。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

34歲A小姐結婚4年內流產三次，一次沒心跳，兩次因為子宮異常出血而流產，去婦產科診所檢查子宮卵巢沒有實質性的結構問題，接受基因檢測兩夫妻也沒有太多異狀，心灰意冷下於是前往北市聯醫仁愛院區中醫科決定先接受中醫調理。

醫師發現患者長期有掉髮困擾，而且常常伴隨心慌與睡眠障礙，原本自己以為因為受孕造成壓力大所致，醫師則懷疑跟甲狀腺與免疫調節有關係，建議轉診至內分泌新陳代謝科做詳細檢查，發現A小姐長期患有甲狀腺機能亢進問題，在同時服用抗甲狀腺素與持續耐心接受中藥與針灸調理，異常掉髮、心慌、睡眠不佳情況完全改善，終於一年半後成功生下一個健康小寶寶。

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臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師周宗翰表示，自然流產是懷孕初期的隱憂，大約1成的孕婦曾經有這種不愉快經驗。一而再、再而三的流產，稱為「習慣性流產」，帶給夫妻的擔心、焦慮、挫折、和無助感，精神壓力之大，不是一般人可以想像的。

對於那些已經是高齡者而且不容易受孕者，或是胎兒一度從超音波檢查中找到心跳，但之後卻又無故停止的婦女而言，應該積極地找出病因，其中排除了子宮結構與基因問題，通常內分泌與免疫調節絕對是關鍵，不管是甲狀腺亢進或是低下，都會增加早產、死產、胎兒生長偏小、子癲前症等風險。

而如果是甲狀腺功能低下婦女，原本就因為排卵異常而不易受孕，在妊娠早期也容易出現自發性流產，所以穩定甲狀腺功能與自身免疫調節，中醫在這方面可以扮演著非常關鍵的角色。

周宗翰解釋，肝膽經絡主疏泄，是陰陽之樞紐，而肝經影響女性孕產尤其為大，肝經環繞陰器，身體氣血通暢與否影響肝膽的疏泄，而陰陽之樞紐就在身體兩側，如果脖子兩側有問題，多是肝膽經絡出現異常。所以甲狀腺調節失常與婦產科問題有著密不可分的關係。

在中醫觀點，調整甲狀腺的重點就是調整免疫系統錯亂，這通常也和內分泌失調、過敏體質有關，如果有正在服用西藥或是正在接受賀爾蒙人工受孕療程，中醫也可以藉由頭皮針，耳針己及丹田灸療來調節患者的內分泌系統，周宗翰也建議有甲狀腺功能異常病史，以及過去或現在有服用甲狀腺素、抗甲狀腺製劑的妊娠婦女，在產前檢查務必檢測甲狀腺功能。

另外，計畫進行人工生殖或已知甲狀腺素過氧化酶抗體(TPO-Ab)陽性的女性，也應檢測甲狀腺刺激素(TSH)來排除異常，以改善妊娠預後，將有助於降低習慣性性流產發生的機會。周宗翰表示，孕期前三個月是最不穩定時期，有習慣性流產史的夫妻懷孕前三個月要完全禁止性生活，有身孕就不能再隨心所欲，要注意多休息。因為在進入孕期後，準媽媽的乳房及肚子都會增大，為避免壓迫造成傷害，最好選擇寬鬆、純棉類的衣物穿著。

此外，懷孕後容易疲累嗜睡，因此準媽媽應注意休息好，並且要有比較好的睡眠，熬夜肯定是要避免的。飲食上也要格外注意，可以多吃一些高纖及易消化食物，如果是甲狀腺失調的產婦，飲食上不宜過食肥甘厚味，如肥肉、火腿、鹹魚、臘肉、香腸、胡椒等，以免助熱、助濕、生痰化熱；也應避免菸酒、咖啡、油炸物、辛辣及刺激性食物和海帶、海苔、紫菜、海鮮等含碘量較高的海產品。

甲狀腺功能異常與妊娠預後包括早產、死產、胎兒發展等息息相關，在某些高危險族群婦女應保持警覺，配合醫師建議，方能無後顧之憂。穩定甲狀腺疾病，好「孕」就會跟著來。

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