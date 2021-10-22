新莊軟爛男14刀弒母！被逮問警「怎麼這麼快？」喊：只拿10多萬

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市新莊區21日發生一起人倫悲劇！20歲李姓男子得知撫養了他16年的78歲楊江姓阿嬤領出36萬元，竟心生歹念，14刀殺人後用外套包裹現金從容離開現場，他變裝後先是前往北市某間情色按摩店消費，接著轉往花蓮投靠網友，遭警方逮捕時，他驚訝表示「你們怎麼這麼快(台語)」，供稱自己只有拿走10餘萬。

▲新莊軟爛男14刀弒母在燒烤攤前被逮，還詢問警方「你們怎麼這麼快」。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方21日下午接獲楊江姓阿嬤家人報案，隨即成立專案小組緝查，並鎖定李男，發現他相當狡猾，犯後先是變裝，接著多次分搭不同部計程車，意圖製造斷點來躲避警察的追緝。但警方動員鷹眼小組，出動百名員警調閱上百支監視器後，發現李男逃往花蓮地區，隨即通知花蓮縣警察局新城、花蓮2分局協助追緝。

同時警方定位發現，李男人在花蓮車站附近，新北、花蓮警方一同找了上百間旅館、民宿、旅宿，但都一無所獲，所幸不久後接到重要情資，內容指出，李男到花蓮車站時，疑似有同夥前來接應，經過濾比對後，當日深夜11時許在國聯四路、國聯五路的燒烤攤，發現一名男子身形相當像李男，手上也有明顯的傷痕。

▲新莊偵查隊長鄭偉豪說明案情。（圖／記者陳雕文翻攝）

新莊偵查隊長鄭偉豪指出，警方根據經驗研判，用力持刀殺人的犯嫌，過程中也有可能會傷到自己，因此認定該名在燒烤攤的男子就是李男，緊急出動將人逮捕。當時李男毫無防備，還用台語問警方「你們怎麼這麼快」。

經警方初步訊問，李男坦承缺錢花用，跟楊江姓阿嬤借錢遭拒，一怒之下才會持預藏的刀械刺殺對方，接著再將家中財產帶走，但他供述，自己只拿了10多萬元，警方比對他犯後的開銷約為1萬多元，李男身上餘款約8萬多元，詳細搶走的贓款金額仍有待進一步調查釐清。