　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

14刀砍死母客廳留屍　軟爛男搶30萬染血…洗洗上車去做「情色按摩」

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊區一名7旬阿嬤21日下午3點多在自立街住家中，遭養育16年的養子狠砍14刀慘死，凶手犯後拿走30多萬元現金，神色從容手插口袋離開現場，回租屋處換下血衣後包了台計程車，先跑去情色按摩店消費，接著再逃亡到外縣市，警方已掌握其動線，正持續追緝中。

▲▼殺人。（圖／記者陳雕文攝）

▲婦人把養子帶大，沒想到最後被養子殺害。（圖／記者陳雕文攝）

家屬表示，78歲楊江姓女子為職業保母，約20年前幫鄰居照顧李姓凶手，當時他才6個月大，但李家經濟狀況太差，楊婦也對李充滿好感，後來也沒收錢，變成義務照顧，但李姓凶手到了16歲上高中後，個性開始發生變化，會偷拿楊婦的錢，或是動不動就伸手要錢，楊婦隱忍多次，最後忍無可忍把李男趕走，從此斷絕關係。

到了今年，年滿20歲的李男，因在外過不好又回頭向楊婦求助，楊婦基於過去的感情，心軟決定重新接納。為了讓李男能有一技之長，楊婦的51歲小兒子還帶李男到塑膠工廠擔任學徒，彼此關係又變好，但到了21日，一切都變了…

楊婦的小兒子發現李男沒有到工廠上班，他心想有問題，因此打電話請其他家人回楊婦家看一下，楊婦的女兒返家發現家中木門遭反鎖，打電話也沒人接，但因為擔心楊婦安危，情急下踹開木門，入內發現母親已經陳屍客廳血泊中，嚇得她放聲尖叫。

▲▼殺人。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲李男殺人後離開婦人的家，手插口袋態度從容。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，楊婦的家中有30多萬元現金不見了，警方推測，李男應是向楊婦討錢不成，才痛下殺手；警方調查發現，李男行凶後拿錢離開楊家，路口監視器還拍到他手插口袋態度從容，回到租屋處換下了沾血的衣物，花錢包計程車跑到一間情色按摩店消費，接著逃到外縣市想躲避查緝。

沒想到李男殺人後還有心情去按摩店消費，偵辦員警皆搖頭，「怎麼可以這麼冷血」目前已鎖定李男位置，將盡快把其逮捕歸案。

►案發現場／保護令變廢紙！惡媳電線勒死婆婆　冷眼夫助棄屍垃圾山

►案發現場／啃老逆子殺父111刀　母哭求判死：出獄會血洗老家

►探索廚房吃到飽有龍蝦＋海膽魚子醬！

ET快訊
本土劇女星腸爆裂「最新狀況曝光」　網湧入臉書祈福
民宿遊客全身爆紅疹！轟床太髒「小孩癢哭」　老闆一句他更怒
「金宣虎好友」爆料：離開的話，公司弄死他　經紀公司怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新莊逆子抓到了！弒母後情色按摩　再去花蓮買鹽酥雞

工人宿舍吵架暴走當街「刺死同事」　殺人罪起訴請求重刑

14刀砍死母客廳留屍　軟爛男搶30萬染血…洗洗上車去做「情色按摩」

台中轎車鬼切失控「自撞橋墩」！噴火球翻覆6傷　驚人畫面曝光

快訊／雲林農會大樓8F傳火警　61歲女屋主嚇崩送醫

餵奶帶大…新莊女遭軟爛男「砍14刀」慘死血泊中　他手插口袋跑了

快訊／國防部軍事採購爆貪12路搜索！退役上校與「電訊陳董」遭約談

快訊／台中轎車「自撞橋墩」翻覆6傷　20歲男骨折受困車內

快訊／前3大筆電設備商涉假交易逾10億　互億科技董座遭約談

團購私菸涉貪污重判竟無感　特勤少校想拿回9797條菸還求償被打臉

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

全運會金牌戰桃園被逆轉不服氣 橄欖球主委「怒毆裁判」遭送辦

台南男破解任天堂Switch免費玩　賣200款盜版遊戲2年賺千萬被逮

《RM》版《魷魚遊戲》！昭旻模仿韓美女　「想攀老大」曖昧喊世燦：我們是特別關係

快訊／新莊逆子抓到了！弒母後情色按摩　再去花蓮買鹽酥雞

工人宿舍吵架暴走當街「刺死同事」　殺人罪起訴請求重刑

14刀砍死母客廳留屍　軟爛男搶30萬染血…洗洗上車去做「情色按摩」

台中轎車鬼切失控「自撞橋墩」！噴火球翻覆6傷　驚人畫面曝光

快訊／雲林農會大樓8F傳火警　61歲女屋主嚇崩送醫

餵奶帶大…新莊女遭軟爛男「砍14刀」慘死血泊中　他手插口袋跑了

快訊／國防部軍事採購爆貪12路搜索！退役上校與「電訊陳董」遭約談

快訊／台中轎車「自撞橋墩」翻覆6傷　20歲男骨折受困車內

快訊／前3大筆電設備商涉假交易逾10億　互億科技董座遭約談

團購私菸涉貪污重判竟無感　特勤少校想拿回9797條菸還求償被打臉

新變種病毒「AY.4.2」是下個恐怖魔王？　前台大醫解答了

網酸「分不清炎亞綸跟汪東城」！　本尊傻眼嗆：你眼瞎了是不是

快訊／新莊逆子抓到了！弒母後情色按摩　再去花蓮買鹽酥雞

打敗畢卡索！創134年來紀錄　女畫家海倫娜《藏愛的畫像》揭情事

日AV女優扮《魷魚遊戲》勒出渾圓D彈　「編號1919」韓網一看炸鍋！

高材生女歌手撞臉張柏芝　李榮浩聽完狂讚：這個厲害了

人工水晶體種類多　醫貼心畫「樹形圖」教選擇...這2點也要考慮！

簡秀枝／《甘露水》終於遇上最對的時代、最對的人

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

社會熱門新聞

新莊女遭養子砍14刀慘死　逃跑畫面曝

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

逆子砍死老母…搶30萬去情色按摩

3寶爸攝影師兼差外送　慘遭公車輾斃

幫大哥慶生！軍人竟爬上大嫂床：讓我X…她驚醒崩潰

全國首例！破解任天堂Switch　200款遊戲任你玩

台中轎車鬼切失控撞橋墩　噴火球翻覆6傷

快訊／找到了！8歲劉小妹妹遺體虎寮潭下游被尋獲

即／新莊女遭狠砍14刀身亡

即／國防部爆貪瀆　約談退役上校與廠商

劉小妹18km外草叢尋獲　搜救人員悲喊：我們回家了

即／健身教練跑步突失去生命跡象　送醫救回

工人買刀刺死同事　殺人罪起訴

鳳梨友愛女疑遭虐死？高大成：機率是0

更多熱門

相關新聞

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

新北市新莊區一名7旬阿嬤21日下午3點多在自立街住家中，遭養育16年的養子狠砍14刀慘死，凶手犯後拿走30多萬元現金，神色從容手插口袋離開現場，回租屋處換下血衣後包了台計程車，先跑去情色按摩店消費，接著再逃到花蓮躲在友人家，後來跑去買鹽酥雞，晚間11點多剛好遇到新莊警方，被當場逮捕！

新莊女遭養子砍14刀慘死　逃跑畫面曝

新莊女遭養子砍14刀慘死　逃跑畫面曝

女嬰父態度轉彎道歉　關鍵人物是「她」

女嬰父態度轉彎道歉　關鍵人物是「她」

保母跪爬進靈堂道歉　女嬰母：女兒會去找你們

保母跪爬進靈堂道歉　女嬰母：女兒會去找你們

保母爬進女嬰靈堂道歉　鳳梨友怒：一滴淚都沒有

保母爬進女嬰靈堂道歉　鳳梨友怒：一滴淚都沒有

關鍵字：

保母養子

讀者迴響

熱門新聞

小S消失2個月露面工作！「渾圓凸肚」網瘋猜懷第四胎

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

新莊女遭養子砍14刀慘死　逃跑畫面曝

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

對朋友最大方慷慨的3大星座

本土劇女星腸爆裂曝「明天要再進開刀房」！

新莊逆子抓到了！在花蓮買鹽酥雞被逮

瘋傳吳亦凡供出「鋼琴王子嫖娼」　他陸綜慘遭打碼

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

楊宗緯參賽陸綜選秀！　20藝人面前遭虧「涼了」

墾丁民宿遊客全身爆紅疹！小孩癢哭

新娘怒：1桌沒3萬能看？連千毅揭娜美妻2要求被讚

「金宣虎好友」爆：離開的話，公司弄死他！　S.A.L.T.娛樂怒了

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面