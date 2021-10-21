餵奶帶大…新莊女遭軟爛男「砍14刀」慘死血泊中　他手插口袋跑了

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊區一名7旬阿嬤21日下午3點多在自立街住家中，遭人狠砍14刀慘死血泊，後來凶手走回租屋處，換下血衣後展開逃亡，其行蹤被監視器拍下，警方正持續追查，目前了解凶手身分為死者的養子！由於經常偷阿嬤的財物，不務正業還伸手要錢，阿嬤日前將其趕出家門，沒想到今日死在養子的刀下。

▲婦人把養子帶大，沒想到最後被養子殺害。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，78歲楊江姓女子為職業保母，多年前照顧到李姓凶手，還親自餵奶把他帶大，因為覺得投緣收為養子但沒同住，李男現在20歲了，卻遊手好閒還會偷楊江女的財物，甚至動不動就伸手要錢，楊婦傷心失望，日前看到李男又「登門拜訪」要錢，火大把人趕出去，2人也因此爆發口角。

警方表示，李男疑似為了報復，21日下午3點多又跑去找楊江女，但這次不是借錢…而是弒母！李男狠砍14刀，見楊婦倒在血泊中，失去生命跡象才閃人，離開現場的身影被監視器拍下，態度相當從容。接著李男回到自己的租屋處，換裝後離開，已逃到東部地區。

▲李男殺人後離開婦人的家，手插口袋態度從容。（圖／記者陳雕文翻攝）

後來楊婦的女兒返家，發現家中木門遭反鎖，打電話也沒人接，但因為擔心老婦人安危，情急下踹開木門，入內發現母親陳屍客廳，嚇得她放聲尖叫；警方推測李男的行兇動機是為了錢，目前已鎖定其動向，正積極查緝中。